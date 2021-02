Oana Roman, dezvăluiri sfâșietoare! Vedeta a fost la un pas de moarte: ”Sunt tăiată pe burtă de sus până jos”

In articol:

Oana Roman este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Frumoasa brunetă a fost extrem de stresată în ultima perioadă din cauza problemelor de sănătate ale mamei sale. Pentru că mama sa a fost operată cu succes și a ajuns acasă, Oana Roman și fiica ei, Isabela, au plecat într-o vacanță în Egipt.

Vedeta a povestit într-o emisiune de televiziune că a fost nevoită să treacă prin clipe de coșmar, la scurt timp după ce a născut-o pe Isabela. Mai exact, Oana Roman a suferit o intervenție la nivelul abdomenului și din cauza septicemiei a fost atunci la un pas de moarte.

„Am o operație foarte nasoală la abdomen. După ce am născut, am făcut niște complicații. Am fost în pericol de a-mi pierde viața. Am făcut septicemie. A trebuit să trec printr-o operație foarte grea care a durat 9 ore. Sunt tăiată pe burtă de sus până jos și dintr-o parte în alta. Mi-au curățat tot abdomenul care era plin de puroi. Am o plasă în partea stângă”, a spus Oana Roman.

Prima imagine cu Mioara Roman după operație

Mama Oanei Roman a fost dusă de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău. Totodată, Mioara Roman suferă și de Alzheimer. Ei bine, mama vedetei a fost nevoită să se opereze pentru a i se înlătura colecistul. Ulterior, Mioara Roman a fost externată de la spital.

Deși nu au o relație destul de bună, Oana Roman și sora sa au mers împreună la spital.

Imediat după ce au luat-o de la unitatatea spitalicească, Oana Roman a postat pe contul său de Instagram prima imagine cu mama sa după ce a fost externată.

„Gata, dragilor, am plecat să o iau pe mama acasă și sunt foarte bucuroasă, pe lângă faptul că mă duc să o iau acasă, că astăzi e mai cald și nu e gerul ăla îngrozitor care ne-a înnebunit. Sunt 8 grade, e soare, e frumos, mă duc să o iau pe mama și apoi toată ziua o să am filmări pentru emisiunea „Mămici de Pitici, cu Lipici” de la Antena Stars. Filmăm de zor lucruri interesante și o să vă arăt și vouă (…) Gata, am luat-o pe mama și pentru că m-ați tot întrebat, uite-o și pe sora mea. Este cu noi. Și mama este în spate și suntem bine și mergem acasă”, a spus Oana Roman la vremea respectivă.