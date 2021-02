Bianca Drăgușanu, adevărul șocant despre imaginile în care apare întinsă pe podea! „Eram leșinată...”

In articol:

În urmă cu câteva zile, o țară întreagă a văzut imaginile halucinante cu Bianca Drăgușanu complet desfigurată în urma bătăilor primite de la fostul său partener de viață. Deși timp de doi ani de zile a tăcut și a încercat să ascundă faptul că era bătută, acum a spus tot.

Bianca, dezvăluiri halucinante despre imaginile în care apare complet desfigurată

Mai mult decât atât, blondina a venit cu dovezi și a spus tot adevărul din spatele videoclipului în care se specula că ar fi fost găsită întinsă pe podea din cauza unor pastile. Adevărul este, însă, altul, cel puțin asta susține Bianca. Invitată la o emisiune tv, Bianca a dat detalii șocante despre înregistrarea cu pricina. Potrivit spuselor vedetei, în acele imagini ea nu căzuse pe jos de la medicamente, ci era leșinată.( Bianca Drăgușanu, dezvăluiri halucinante în direct! „Am fost snopită în bătaie timp de doi ani jumate! Îmi e frică de el!”)

„Eram leșinată chiar. Da, m-a filmat și i-a dat ei. I-a spus că am vrut să mă sinucid pentru el, iar ea mi-a dat mie. Omul lucrează profi”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu în direct la o emisiune de televiziune.

Invitată în platoul emisiunii Teo Show, Bianca Drăgușanu a vorbit despre motivul pentru care a arătat abia acum imaginile cu ea bătută. Se pare că frica a făcut-o să acționeze asftel, după ce ar fi fost șantajată în repetate rânduri.

Blondina nu mai are liniște și trăiește zi de zi cu frica în sân.

„Inainte de ziua lui m-a sunat din arest si ne-am certat ca si cum am fi fost un cuplu. Si atunci de frica, ca sa nu poata fi acuzat ca ma suna, si-a creat niste extensii. Am avut niste discutii si zilele trecute. Ieri mi-a spus niste lucruri si eu m-am simtit santajata.

Mi-a spus că are niște filmulețe cu mine pe care probabil os ă le dea ca se vadă cine sunt eu și cum am vrut eu să mă arunc de la balcon pentru el și așa mai departe. Eu incercam sa vorbesc, dar nu puteam. Eu l-am înregistrat. El e foarte suparat ca eu am dat pozele alea cu mine dupa ce am luat bataie. Toata lumea intreaba de ce am dat pozele alea acum. Pentru că el a început să mă contacteze și mie mi s-a făcut frică de el. Le-am dat pentru ca mie, in momentul acesta, imi este frică de el”, a recunoscut Bianca Drăgușanu, în direct, la Teo Show.