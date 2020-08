Oana Roman

In articol:

Pentru o lungă perioadă de timp, Oana Roman a încercat în mai multe modur să scape de kilogramele în plus, care o deranjau. Acum însă, pare că totul este de domeniul trecutului. Oana Roman și-a îndeplinit dorința, iar acum arată mai bine și mai în formă ca niciodată!

Oana a postat mai multe fotografii pe contul ei de socializare, însă cea mai recentă poză ne-a lăsat cu gura căsacată: radiază de fericire și este într-o formă fizică excelentă, fiind vizibil faptul că a reușit să slăbească un număr mai mare de kilograme, schimbarea fiind drastică!

Citeste si: Inconștiența ucide: un șofer de tir a spulberat o mașină în care se aflau o tânără mămică, fetița de 2 ani și tatăl

Într-un halat din satin, de un alb imaculat, Oana Roman s-a pozat cu un zâmbet sincer pe buze, și are de ce!

”Recunosc, uneori ma uit la mine și parca nu îmi vine sa cred ca sunt eu!”, a fost mesajul postat de Oana Roman, alături de poza care a făcut furori pe internet.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Oana Roman în cea mai recentă fotografie: i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Aceasta și-a impresionat toți urmăritorii, poza strângând în mai puțin de o oră mii de likeuri și zeci de comentarii de susținere.

”Arăți foarte bine Oana Super bine arăți oana, rezultate din ce in ce mai bune Arăți din ce în ce mai bine!”, au fost doar unele comentarii lăsate la poză, în mai puțin de 40 de minute după ce a fost postată.

Citeste si: Bărbatul care a aruncat un copil în fața trenului, în gara din Frankfurt, nu poate fi acuzat de crimă. Ce spun judecătorii

Citeste si: Puterea dragostei 20 august: o fată a decis să lupte pentru Akebono, iar alți doi concurenți trec printr-un scandal uriaș!

Oana Roman a vorbit despre posibilitatea unei noi sarcini

Oana a primit, prin intermediul Instagram, o întrebare de la un urmăritor, ce dorea să știe dacă vedeta își mai dorește un copil. Drep răspuns, Oana a înregistrat un scurt video pe care l-a postat ulterior la InstaStory.

”Tocmai astăzi am fost întrebată de acest subiect. Am răspuns la această întrebare de mai multe ori, si anume că nu mai pot: nici din punct de vedere al sănătății, nici pentu că am 44 de ani.”, a fost răspunsul sincer, oferit de Oana Roman.