Oana Roman îl dă de gol pe Pepe! Cum s-a simțit, de fapt, artistul după divorțul de Raluca Pastramă

In articol:

Oana Roman și Pepe sunt foarte buni prieteni și adesea petrec timp împreună, se susțin reciproc și au încredere să-și povestească și cele mai dureroase experințe de viață.

Recent, fiica lui Petre Roman a fost invitată în emisiunea online a lui Pepe de pe platforma Youtube, iar în timpul discuției, vedeta a adus în discuție o povestire extrem de personală despre momentele pe care le-a trăit Pepe imediat după ce a divorțat de mama celor două fiice ale sale, Raluca Pastramă. Puțină lume știe cum s-a simțit, de fapt, Pepe după ce a semnat actele de desfacere a căsniciei.

El și fosta soție au fost căsătoriți timp de 8 ani de zile. Deși au divorțat în urmă cu circa două luni, erau separați de la finalul anului trecut, mai exact de prin luna noiembrie. Chiar artistul este cel care a făcut anunțul separării. Și chiar dacă toată lumea spera ca cei doi să treacă peste toate grautățile și să se împace, iată că nimic nu le-a mai putut salva mariajul.

Artistul a încercat să rămână pozitiv, iar nimeni nu a reușit să vadă o urmă de tristețe pe chipul său. Dar iată că Oana Roman dă din casă și spune exact cum au fost acele clipe pentru latino lover.

Oana Roman

Oana Roman, despre cum s-a simțit Pepe în perioada de după divorțul de Raluca Pastramă

Vedeta l-a dat de gol pe artist chiar în timpul emisiunii pe care acesta o prezintă în mediul virtual.

Se pare că imediat după ce a semnat actele de divorț, Pepe a început filmările pentru „Te cunosc de undeva” și chiar dacă suferea enorm continua să-și trateze transformările cu profesionalism. Fiica lui Petre Român spune că acesta era foarte abătut și trist.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

„Dau din casă acum. El a avut Mc Hammer (n.r. personajul de la Te cunosc de undeva) în iarnă, atunci când a avut o situație foarte grea. El atunci era... nu era. Nu era ok. El nu era ok. Stăteam cu el la masă, cu copiii și stătea în capul mesei, își punea căștile și spunea: ”Mă scuzați un pic”, dar brusc așa, le punea. Își punea alea și repeta singur 2, 3 ore”, a dezvăluit Oana Roman pe Youtube.

Citeste si: Raluca Pastramă, din nou îndrăgostită? Iată cum și-a surprins fanii: „Jumătatea mea mai bună”

La fel de greu a fost pentru artist atuci când Raluca Pastramă l-a acuzat că ar fi agresat-o fizic, iar el a fost nevoit să dea explicații la tribunal. A mers însoțit de Oana Roman, care, de asemenea, spune că Pepe nu era deloc bine în acele momente și a traversat, poate, cele mai grele momente din viață.

„El nu era deloc ok în momentul ăla. Nu era ok. Avea în cap... Noi am fost la tribunal, a fost nasol”, a mai spus Oana.

Pepe vrea să-și refacă viața! Ce este între el și artista Raluka?!

Artistul a dezvăluit într-un vlog că vrea să-și refacă viața, iar cât despre relația cu artista Raluka, Pepe spune că se înțeleg foarte bine și chiar se plac reciproc, dar acesta nu spune și dacă îi leagă și alte sentimente puternice decât cele de prietenie.

Citeste si: Pepe s-a săturat și rupe tăcerea despre Raluca Pastramă! ”Această persoană nu mai există de 8 ani!” Ce a făcut artistul cu verigheta?

„Am o relație foarte mișto cu Raluka, suntem colegi ne știm foarte bine. O plac, mă place, de câte ori ne vedem ne luăm în brațe, ne pupăm, suntem ok”, a explicat Pepe într-un vlog, pe YouTube.