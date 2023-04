Oana Roman, îngrijorată pentru fiica ei! Isa a început să se simtă din nou rău, la câteva zile după ce a ajuns la spital: „Nu înțeleg de ce! Totul era ok”

In articol:

Oana Roman este îngrijorată pentru fiica ei, care are din nou probleme de sănătate, după ce în urmă cu doar câteva zile a ajuns cu ea de urgență la spital. Vedeta a fost nevoită să își anuleze toate planurile pentru mini-vacanța de 1 Mai, pentru a se ocupa de Isa.

Deși părea că fetița ei și a lui Marius Elisei se simte bine după vizita la medic, se pare că lucrurile nu sunt tocmai roz. Micuța a făcut febră peste noapte, deși toate analizele îi sunt bune și medicii le-au spus părinților că nu au de ce să se îngrijoreze. Chiar Oana anunța în urmă cu câteva zile că starea Isei este buna și că nu are nimic grav, fiind vorba doar de o indigestie.

Oana Roman, îngrijorată pentru fiica ei

Fiica lui Petre Roman nu înțelege ce se întâmplă cu fetița ei și nu știe ce ar trebui să mai facă pentru a descoperi cauza acestor stări cu care s-a tot confruntat în ultima perioadă.

Deși nu are nimic grav, e normal ca Oana Roman să fie îngrijorată, pentru că își dorește ca Isa să nu treacă niciodată prin asta, ca orice mamă de altfel.

Vedeta ia în calcul și posibilitatea ca micuța să se confrunte cu o simplă răceală, mai ales că a fost plecată într-o excursie recent și ar fi putut să se îmbolnăvească acolo.

„Și toată relaxarea a luat sfârșit pentru că Isa a făcut iar febră... De data asta chiar nu înțeleg de ce! Are analizele bune, am fost la control de rutină încă o dată săptămâna asta și totul era ok. După ce a fost la antrenament și în parc, pe la 5 au luat-o frisoanele și febra.

E adevărat că a fost în excursie joi și mi-a spus că și-a dat geaca jos când s-a dat pe tiroliană. Asta e, stăm acasă!”, a fist mesajul postat de Oana Roman în urmă cu câteva ore.

