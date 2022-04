Oana Roman, întâlnire emoționantă cu tatăl său: „Sunt fericită”. Cum a apărut Petre Roman alături de fiica și nepoata sa

In articol:

Oana Roman a avut parte de două zile fabuloase. Vedeta se declară cea mai fericită femeie și fiică, după ce a petrecut, ca în copilărie, momente de suflet alături de mama și tatăl său.

Mioara Roman a împlinit 82 de ani, iar ziua aniversară a petrecut-o alături de Oana, fiica sa și sora vedetei.

Întâlnirea s-a lăsat cu o masă bogată și multe zâmbete. Iar după ziua petrecută cu cea care i-a dat viață a urmat un alt moment special pentru partenera lui Marius Elisei.

Oana și Petre Roman, întâlnire plină de dor și zâmbete

Astăzi, dis de dimineață, vedeta și-a luat fiica și împreună i-au făcut o vizită lui Petre Roman, direct la locul de muncă.

Cei trei au petrecut mai multe ore împreună, au povestit, au zâmbit, iar Oana Roman spune că Isa a fost extrem de încântată.

Și se pare că nu doar cea mică este fericită că și-a văzut bunicul, ci și vedeta. Oana Roman se declară acum cea mai fericită fiică, și-a văzut ambii părinți și spune că atât Mioara, cât și Petre sunt în cea mai bună formă.

Iar ca întregul moment să îi rămână o amintire și palpabilă, nu doar în suflet, Oana a imortalizat clipa petrecută alături de părintele ei, realizând și distribuind în mediul online o imagine de pus în ramă.

„Noi de azi dimineață am venit la tata, ieri am stat cu mama și azi am stat cu tata aproape toată dimineața. Am venit la el la birou și Iza a fost foarte încântată că s-a întâlnit cu el. Ne era tare, tare dor de el. Arată fabulos și am stat câteva ore și am povestit împreună. Sunt fericită”, a scris Oana Roman pe Instagram, în dreptul imaginii în care apare alături de fiica sa și de Petre Roman.

Ulterior, după ce vizita s-a încheiat, Oana Roman, activă pe rețelele de socializare, a intrat, din nou, în contact cu admiratorii ei și le-a mai oferit și alte detalii despre întâlnirea cu politicianul.

Pe lângă dorul pe care și l-a alinat astfel, Oana Roman s-a mândrit cu statul tatălui ei, i-a oferit fiicei sale o lecție, prin poveștile pe care i le-a spus despre bunicul ei și locul unde acesta profesează, iar vizita s-a încheiat și cu daruri.

Isa a fost cea norocoasă. Și asta pentru că Petre Roman i-a oferit o carte specială, cu dedicație, pe care micuța le-a arătat-o, mândră nevoie mare, celor care o urmăresc pe mama sa în mediul online.

”I-a dat tata și o carte cu dedicație și acum plecăm pentru că am o filmare și multă treabă prin oraș, dar întâlnirea cu tata a fost foarte drăguță. Suntem la el la birou, suntem la Institutul Revoluției Române unde tata este director. I-a povestit Izei multe lucruri interesante azi… și a fost… îmi era dor, îmi era tare dor de el”, a mai povestit partenera lui Marius Elisei.