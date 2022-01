Oana Roman, moment emoționant cu tatăl ei, în noaptea de Revelion! Gestul făcut de Petre Roman pentru fiica lui

In articol:

Oana Roman și familia ei au decis ca anul acesta să își petreacă Revelionul acasă. Alături de iubitul ei, Marius Elisei, și fiica lor, Izabela, ei au decis să aleagă confortul propriei locuințe, unde au gătit, au ascultat muzică și s-au bucurat de timp de calitate împreună, ca o familie.

Sărbătorile de anul acesta au fost mai dificile pentru vedetă, în contextul în care mama ei, Mioara Roman, este internată din cauza problemelor de sănătate pe care le are.

La scurt timp după trecerea dintre ani, fosta prezentatoare de televiziune a postat o fotografie emoționantă. Oana Roman a dezvăluit că primele conversații pe care le-a avut în 2022 au fost cu tatăl ei, apoi cu mama ei. „Primele mele conversații pe anul ăsta. Tata a fost primul”, a declarat Oana Roman, la Instastory. Gestul făcut de tatăl ei a emoționat-o pe vedetă, motiv pentru care a împărtășit și cu fanii.

Ce a postat Oana Roman la Instastory, după ce a fost sunată de tatăl ei [Sursa foto: Instagram]

La scurt timp după acest moment fericit, Oana Roman s-a confruntat cu un eveniment neplăcut. Mai exact, Marius Elisei a început să se simtă rău, motiv pentru care a stat toată ziua în pat.

Vedeta a mărturisit că el este „păzit” de către câinii familiei.

„Marius nu se simte foarte bine, l-a ajuns oboseala și câinii efectiv îl păzesc. Ei au sufletele cele mai pure și uneori ajută mai mult ca oamenii!”, a transmis fosta prezentatoare tv, pe Instagram.

Marius Elisei s-a simțit rău în prima zi din 2022 [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman, dezvăluiri sincere despre relația cu tatăl ei, Petre Roman

Oana Roman a fost invitată în cadrul emisiunii „În Oglindă”, prezentată de jurnalistul Mihai Ghiță, la TheXclusive, acolo unde a vorbit despre viața ei, despre familie, dar în special despre cele mai plăcute și neplăcute amintiri. Oana Roman a făcut declarații sincere și despre relația cu tatăl ei, Petre Roman .

„Nu pot să spun că nu sunt deloc în prezentul lui. Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta. Doar că el a făcut o alegere, eu cumva trebuie să o respect, chiar dacă este foarte greu. Nu pot să vorbesc despre asta, mi-e foarte greu.

Din punctul meu de vedere, el a făcut o alegere. Nu stiu dacă a făcut-o cu dorintă sau sub presiune. Nu stiu dacă a făcut-o că și-a dorit sau că nu a avut de ales. Alegerea a fost ca eu să fiu foarte puțin prezentă in viata lui. Nu am nicio variantă, decât aceea de a-i respecta această alegere și de a trăi cu ea, deși nu e simplu deloc, absolut deloc.

Într-un fel, mi-a lipsit mai mult în anii de după Revolutie decât acum. Acum am o familie, sunt matură, am pe cine să mă sprijin. Când eram adolescentă era mai complicat. Atunci probabil aș fi avut cumva nevoie mai mult de prezența lui și de implicarea lor, a amândurora, în viața mea”, a dezvăluit vedeta, în cadrul emisiunii moderate de Marius Ghiță.

