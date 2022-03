Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: „A avut și ea o perioadă grea”. Cum se simte Mioara Roman acum

In articol:

Cu câteva zile în urmă, Oana Roman abia a scăpat de infecția cu COVID-19, însă potrivit declarațiilor sale din mediul online, nici mama sa nu a fost atât de bine, Mioara Roman având, la rândul său, o perioadă mai grea.

Ei bine, însă, cu toate acestea, fiica lui Petre Roman a explicat pe pagina persoală de Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii săi, cum se simte, mai precis, cea care i-a dat viață.

Mai mult decât atât, în aceeași serie de declarații, Oana Roman le-a mai făcut fanilor din online o dezvăluire, povestindu-le urmăritorilor săi că are câteva planuri cu cea care i-a dat viață, însă așteaptă să se încălzească vremea pentru a le putea pune în aplicare.

Oana Roman, despre starea de sănătate a mamei sale

Fiica lui Petre Roman le-a dat ocazia fanilor din mediul online să-i adreseze orice curiozitate ar avea despre ea, așa că cele mai multe dintre întrebări au fost legate de starea de sănătate a sa, dar și a mamei ei. Astfel, un internaut a întrebat-o pe Oana Roman cum se mai simte mama sa, iar aceasta i-a explicat pe îndelete că acum, cea care i-a dat viață este bine.

Deși Mioara Roman a avut, la rândul său, o perioadă mai grea și mai agitată, potrivit spuselor Oanei Roman, în cele din urmă mama ei s-a recuperat și acum este bine.

De asemenea, Oana Roman a mai povestit că are câteva planuri cu mama sa, precizând că așteaptă să se încălzească vremea de afară pentru a ieși cu cea care i-a dat viață la terasă.

„Mama este bine, a avut și ea o perioadă grea, dar s-a recuperat și este ok. Mai ales acum când eu nu mă simt așa în formă sunt foarte liniștită să știu că este bine și îngrijită. Merg des la ea și aștept să vină vremea un pic mai caldă ca să pot ieși cu ea la terasa”, a declarat Oana Roman pe Instagram.

Mioara Roman se află într-o clinică specializată

Mioara Roman se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar aceasta a locuit o bună perioadă de timp alături de fiica sa, Oana Roman, însă la un moment dat, vedeta a analizat bine această situație și s-a gândit că o clinică specializată ar fi potrivită pentru cea care i-a dat viață, asta pentru că acolo are posibilitatea să fie supravegheată de personal specializat.

Mai mult decât atât, Mioara Roman trebuie să facă și anumite terapii ce o ajută să aibă o stare de sănătate mult mai bună, iar acestea nu se pot face acasă, potrivit declarațiilor Oanei Roman de pe rețelele de socializare.

„Mama are nevoie de multe terapii și îngrijire. Ele nu se pot face acasă la fel de bine ca acolo unde este acum. Plus că-i place mult că are multă atenție și îngrijire acolo. O văd mai des decât o vedeam când locuia singură și vine acasă la masă destul de des. Terapiile de care are nevoie sunt zilnice. Calitatea vieții ei depinde de gradul de confort pe care îl are în funcție de ce nevoi are acum” , a mai spus Oana Roman, în mediul online.

Mioara Roman și Oana Roman [Sursa foto: Instagram]