„E ceva ce nu îmi trece”. Oana Roman, probleme după infecția cu COVID. Cu ce se confruntă vedeta acum

Oana Roman a fost infectată recent cu COVID-19, iar acum vedeta a revenit în mediul online, acolo unde este extrem de activă și păstrează mereu legătura cu comunitatea sa generoasă de fani pe care a construit-o în ultimii ani.

Oana Roman: „Am rămas cu vocea fonfănită”

Sinceră din fire, împărtășind mereu cu internauții tot ceea ce se întâmplă în viața sa, partenera de viață a lui Marius Elisei le-a mărturisit fanilor ei că se confruntă cu câteva probleme după infecția cu COVID, însă și-a liniștit urmăritorii, explicându-le că se simte bine.

După aproape o săptămână în care a rupt legătura cu fanii ei din online, din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut, Oana Roman s-a filmat după ce a fost infectată cu COVID-19, povestindu-le urmăritorilor ei cum se simte, explicându-le totodată că a rămas cu o mică problemă după ce s-a vindecat.

Mai precis, partenera de viață a lui Marius Elisei a precizat că are o problemă cu vocea, fiind în continuare puțin cam răgușită, însă nu se teme că ar putea fi ceva grav, asta pentru că știe mai multe persoane care au trecut prin acest

simptom post-COVID.

De asemenea, vedeta și-a liniștit urmăritorii din mediul online, precizând că este bine, atât ea, cât și fiica sa, Isabela.

''Ne vedem la față după mai bine de o săptămână în care am avut Covid-19, iar acum încerc să-mi revin pentru că am rămas cu vocea fonfănită. Este un lucru care nu-mi trece, dar am înțeles că mai multe persoane au trecut prin asta și se pare că o să treacă. În rest sunt bine, Isa este și ea bine'', a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Vedeta a făcut un test COVID, după o serie de cumpărături pentru refugiații ucraineni

Cu câteva zile în urmă, atunci când au început să apară simptomele de Covid, Oana Roman le-a spus fanilor că starea sa de sănătate nu este prea bună. La

momentul respectiv, partenera de viață a lui Marius Elisei a fost să facă mai multe cumpărături pentru refugiații ucraineni, iar după acestea a explicat că s-a simțit foarte rău, așa că a mers acasă, confruntându-se cu mari dureri de cap.

Așadar, atunci, Oana Roman a făcut un test rapid, însă a ieșit negativ, explicând că a doua zi urma să facă un test PCR pentru a se asigura că nu este vorba despre noul coronavirus. Următoarea zi a făcut testul, iar acesta a ieșit, din nefericire, pozitiv, așa că a stat în carantină chiar dinainte de a afla rezultatul.

"Miercurea trecută v-am spus că deodată m-am simțit rău și de atunci nu am mai apărut pe story. Vineri dimineață a ieșit testul pozitiv dar eu deja mă izolasem acasă încă de miercuri. Am luat tratament încă din prima zi și am avut o formă relativ ușoară. Azi testul a ieșit negativ și au trecut 5 zile de carantină, iar mâine sunt 7 de când stau cuminte acasă. Am reușit să fentez boala 2 ani dar până la urmă nu am scăpat. Noroc că a trecut ușor și cu simptome foarte ușoare.", a scris Oana Roman pe pagina ei de Instagram.

