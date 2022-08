Oana Roman răspunde acuzațiilor făcute de partenerul ei, Marius Elisei: „Cu asta am încheiat”

In articol:

Oana Roman se numără printre cele mai apreciate persoane publice din showbiz-ul românesc, iar de ceva timp, aceasta și-a îndreptat atenția asupra online-ului, acolo unde se ocupă de rețelele sale de socializare, unde își ține fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Cu toate acestea, fanii s-au îngrijorat atunci când au văzut postarea lui Marius Elisei, de acum câteva zile, în care spunea că Oana

l-a lăsat să aștepte un timp îndelungat, în stradă, alături de fiica lui, asta pentru că nu aveau chei de la casă, iar vedeta nu răspundea la telefon.

„Încă mai avem putere să zâmbim, am fost și noi la locul de joacă, ne-am distrat și am venit acasă și surpriză... Am rămas pe afară fără chei pentru că avea o întâlnire cu covoarele și nu a putut să ne aștepte, nici măcar nu poate să răspundă la telefon și acum căutăm variante unde să meargă Isa la wc. Concluzie, noi suntem foarte importanți pentru ea.'', a scris Marius Elisei pe rețelele de socializare.

Oana Roman a reacționat imediat

Așadar, Oana Roman a dorit să lămurească politicos această situație care s-a creat în mediul online, mulți dintre internauți fiind îngrijorați cu privire la ceea ce se petrece în relația ei cu Marius Elisei.

Fiica lui Petre Roman a explicat că, înainte de a pleca de acasă, aceasta i-a scris partenerului de viață, pentru a-l întreba cum procedează cu cheile, conștientă fiind că Marius și fiica sa nu vor avea cum intra în locuință. Din nefericire, Marius Elisei nu a răspuns la telefon, dar nici la mesaje, iar Oana Roman a demonstrat acest lucru prin câteva capturi de ecran.

„Nu-mi place să mă justific pentru că niciodată nu mint. Punct. Dar pentru că presa iubeşte mult scandalul, deşi eu NICIODATĂ nu am făcut scandal şi nu mi-a plăcut să vorbesc aiurea, consider că e cazul să lămuresc. Cine nu a răspuns la telefon? Şi câte mesaje am scris. Se ştia şi unde sunt şi cu cine. Punct. Şi cu asta am încheiat definitiv orice discuţie despre acest subiect. Mulţumesc.”, a transmis Oana Roman pe pagina sa de Instagram.