In articol:

„Ziua cea mare a sosit! De astăzi lansăm canalul de YouTube Oana Roman și o serie de vlog-uri pe care le veți putea vedea pe YouTube, pe Instagram și pe Facebook”, le-a spus Oana Roman fanilor ei. Ea a adăugat că va încerca să urce câte un filmuleț nou în fiecare săptămână.

„S-a nimerit ca primul episod să aibă loc într-o zi de sărbătoare, pentru că astăzi este 1 iunie”, a mai spus Oana Roman în primul ei vlog.

Împreună cu fiica ei, Oana Roman a mers la emisiunea lui Cătălin Măruță. Micuța Izabela s-a arătat încântată să apară și ea în vlog-urile celebrei sale mame.

Oana Roman, vlog despre educația primită de la Petre Roman

După mai bine de trei luni petrecute în izolare din cauza pandemiei, Oana Roman a mers la o terasă.

„E atât de bine și de frumos. Nu vă puteți imagina cât de mult am așteptat acest moment”, a spus vedeta, care a ales să meargă la terasa ei preferată din parcul IOR.

„1 iunie a devenit o sărbătoare, de anul trecut este chiar o sărbătoare legală în România. (…) Spuneam eu că trebuie să considerăm că Ziua Copilului e în fiecare zi, dar nu în sensul clișeic, ci în sensul în care trebuie să ne iubim și să ne educăm și să ne răsfățăm copii, în limite, în fiecare zi. Au existat foarte multe discuții în ultima vreme despre cum ne creștem copiii. Dacă avem posibilități le dăm absolut orice? Noi credem că ei au nevoie de orice astfel încât să ducă o viață fără lipsuri. Am discutat și cu colegul Cristi Brancu pe tema asta, pornind de la tot scandalul care s-a creat apropo de Margherita, de Ioniță, de Viorica de la Clejani.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce a dat foc buchetului de trandafiri. De ce a recurs la un asemenea gest? „A ars. Nu mă interesează..”

Cum facem cu copiii ăstia? Le dăm absolut orice? Foarte multă lume crede că am crescut în puf și că tata m-a răsfățat și mi-a oferit absolut orice. Nu este deloc așa. Tata ne-a crescut destul de strict și în condiții destul de dure pentru că și el a fost crescut așa. Părinții mei nu au fpcut lecții cu mine niciodată, tata a încercat o dată să facă lecții la matematică și s-a lăsat păgubaș pentru că nu prea mă descurcam. Am fost obligată să îmi fac temele singură și să mă descurc, inclusiv în clasele mici”, a povestit Oana Roman.

Vedeta a fost la facultate în Franța, acolo unde a mers să studieze Relații publice. Toată lumea credea că tatăl ei a fost cel care a trimis-o acolo și care a ajutat-o, oferindu-i totul pe tavă. Ea a lămurit, însă, acest aspect în vlog-ul ei. „Într-o țară ca Franța și la o universitate care se numește Sorbona, ideea că te duci cu pile nu există. Lor nici nu le trece prin cap chestia asta. Sorbona este o școală de stat, deci care nu a costat. Tata nu a trebuit că plătească zeci de mii de euro pe an, ca și cum plătești pentru o facultate privată. Am plecat la facultate, am stat în gazdă pentru că tata a spus că nu are posibilitatea să îmi plătească o chirie la Paris. M-am întors din Franța și tata mi-a spus: „Ai diplomă de licență? Ai o meserie? Drum bun” și a trebuit să muncesc și să mă descurc singură”, a povestit Oana Roman.

Oana Roman a mai povestit că în anul 1997 și-a luat permis auto și i-a spus tatălui ei că vrea să conducă și ea o mașină. Deși avea posibilitatea să îi ofere o mașină scumpă, Petre Roman a trimis-o pe fiica lui la un vecin care i-a dat o mașină Dacia 1310 din anul 1984. Pentru că nu i-a fost oferit totul pe tavă și a fost nevoită să muncească pentru tot ceea ce a obținut, Oana Roman e de părere că așa ar trebui crescuți copiii și că la 18 ani, când își iau permisul de conducere, nu ar trebui să primească mașini de sute de mii de euro.

„M-am ambiționat și am muncit și m-am zbătut și după un și jumătate mi-am cumpărat un Golf 4 și m-am dus la tata și i-am spus că mi-am cumpărat mașina singură și satisfacția a fost de o mie de ori mai mare. Și am și apreciat mult mai mult acea mașină. Poate totuși ar trebui să avem o măsură în ce oferim copiilor noștri”, a povestit Oana Roman.