Oana Roman s-a trezit cu o durere inexplicabilă: „Mă doare groaznic. E înțepenit”. Nu este pentru prima dată când i se întâmplă

In articol:

Oana Roman este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde le povestește urmăritorilor de pe platformă aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa și împărtășește cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Citeste si: Cadoul inedit pe care Oana Roman i l-a făcut fiicei sale de Ziua Copilului: „Va fi ceva epic și mare bucurie pentru ea”

Ei bine, așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că vedeta le-a spus fanilor de pe Instagram că s-a trezit, din nou, cu o durere inexplicabilă în zona umărului, spunând chiar că este înțepenit, iar din această cauză nu abia se poate mișca, ba mai mult, îi provoacă și o durere destul de mare.

"M-am trezit iar înțepenită în partea asta de sus. Abia mă mișc, mă doare groaznic. E la umăr ceva, e înțepenit.", a povestit Oana Roman pe rețelele de socializare.

Citeste si: De ce e bine sa pui ulei in chiuveta inainte sa pleci in concediu: trucul care te scapa de o problema des intalnita- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Oana Roman a intrat, din nou, la dietă

Dacă în trecut, Oana Roman era aspru criticată de cârcotași pentru felul în care arăta, asta pentru că avea câteva kilograme în plus, ei bine, de ceva timp, vedeta le-a dat peste nas răutăcioșilor și a slăbit spectaculos, iar acum are foarte mare grijă de ea.

Citeste si: „Te-ai mai îngrășat” Cât de mult s-a îngrășat Oana Roman în ultima vreme. Fanii au observat imediat schimbarea

Sinceră din fire, Oana Roman a dezvăluit că a profitat de sărbătorile pascale și s-a abătut de la dietă, însă ”a revenit în forță”, fiind pregătită să slăbească iar.

„Am făcut o mică pauză de la dietă, de sărbători, când m-am îngrășat câteva kilograme. Am început din nou procedurile, am revenit la fasting, la ceai, la dietă și e ok. E un post intermitent. Nu mănânci 16 ore și mănânci doar într-un interval de 8 ore. Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10. Până acum am slăbit 18 kilograme. Au rămas vreo 15 acum că am mai pus vreo 3 kg”, a declarat Oana Roman pentru VIVA!

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]