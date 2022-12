Oana Roman și Marius Elisei, o nouă escapadă romantică! Vedeta a avut curajul să facă ce puțini ar putea: „Mi-am învins frica”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au decis să plece într-o nouă vacanță în cuplu. După ultima lor vacanță în Franța, care a avut loc cu doar câteva săptămâni în urmă, au plecat în explorarea unei alte țări, Italia. Luna decembrie este o lună dedicată familiei, relaxării și bunei dispoziții, iar Oana Roman se pare că își dorește din plin să profite de atmosfera sărbătorilor de iarnă, care deja se simte din plin,

și să exploreze unele dintre cele mai frumoase țări din Europa. Cu toate că Franța este țara sa de suflet, locul unde își dorește să se mute alături de familia sa într-un viitor apropiat, a ales de data aceasta să își satisfacă setea de cunoaștere în unele dintre locurile din Italia cu cea mai mare încărcătură istorică, cum ar fi orașul Pompei.

Citește și: Oana Roman a dat vestea cea mare despre mama ei, după luni bune petrecute la azil! Viața Mioarei Roman s-a schimbat radical

Și de această dată, Oana Roman și partenerul său au vizitat cele mai frumoase locuri din Italia. S-au bucurat din plin de temperaturile ridicate și au împărtășit imagini din noua lor vacanță pe rețelele de socializare. De asemenea, Oana Roman a dezvăluit că a avut ocazia să-și învingă una dintre cele mai mari frici, drumurile cu serpentine. Vedeta s-a plimbat prin cele mai frumoase locuri și s-a bucurat de peisaje alături de Marius Elisei.

Citeste si: “Am o viață foarte activă.” Cristi din Banat, despre ocupația lui din Spania, și motivul pentru care a dispărut din luminile reflectoarelor- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Citește și: Cine este Ioana Flora, actrița din serialul „LIA”? Artista este fiica unui mare poet

Oana Roman și Marius Elisei, vacanță de poveste în Italia

Oana Roman și Marius Elisei au ajuns pe Coasta Amalfi, s-au răsfățat cu o cafea, după care au străbătut drumurile cu serpentine, ocazie cu care vedeta a admirat peisajele de vis. Chiar dacă la început a avut un gol în stomac, pe parcurs s-a relaxat și s-a bucurat de călătorie.

„Ieri ne am bucurat de o zi frumoasa cu soare și 18 grade Celsius. Ne am plimbat și am admirat Coasta Amalfi. Drumurile cu serpentine nu sunt deloc pasiunea mea dar mi am învins frica și m am bucurat de peisaj.”, a scris Oana Roman pe Instagram.

După ce au admirat peisajele de pe Coasta Amalfi și orașul Minori, Oana Roman și Marius Elisei au pornit spre orașul Positano.