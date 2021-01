Oana Roman trece prin momente cumplite! Fiica ei are probleme de sănătate: "A mers la spital..."

In articol:

Ultima perioadă nu a fost una deloc bună pentru Oana Roman. După ce a anunțat că urmează să divorțeze de Marius Elisei, fiica lui Petre Roman vine și face o nouă dezvăluire șocantă!

Izabela, fiica Oanei Roman, probleme de sănătate

Chiar dacă trece printr-o perioadă destul de dificilă, se pare că problemele se țin lanț de vedeta de televiziune. După despărțirea de soțul ei, Oana Roman declară faptul că fiica ei are probleme de sănătate.

Citeste si:Oana Radu, la un pas să fie părăsită de soț fiindcă mânca pe furiș: ”A început să mă cântărească zilnic și vedea că eu mă îngraș”

Citeste si: Liviu Dragnea forţează eliberarea. La ÎCCJ, avocata lui a depus o cerere specială - evz.ro

Citeste si: Ce se va întâmpla cu persoanele care se vor vaccina împotriva coronavirusului. Anunțul făcut de autorități - bzi.ro

Pe contul său de Instagram, fiica lui Petre Roman le-a spus internauților faptul

că fiica ei trece momente dificile. Se pare că micuța a avut febră. Din primele informații transmise de vedetă, se pare că Iza are ceva probleme la stomac, potrivit analizelor efectuate.

”Am lipsit motivat pentru că Isa nu se simte bine. Când am ajuns acasă, Isa a făcut febră și nu am știut de ce. A continuat să facă febră și azi noapte și astăzi, așa că a mers la spital cu tatăl ei, pentru că ultima dată am mers eu cu ea și oricum nu puteam merge amândoi. I-au făcut niște analize, se pare că este ceva la stomăcel, nu știm exact încă ce, nu i-au ieșit toate analizele, este sub tratament. Sperăm să fie mai bine”, a spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Izabela, fiica Oanei Roman, probleme de sănătate

Oana Roman, declarații despre relația cu Pepe

Fosta prezentatoare de televiziune a spus care este relația dintre ea și Pepe, ținând cont de faptul că în urmă cu ceva timp au apărut mai multe zvonuri care puneau la îndoială relația de prietenie dintre ei.

”El pentru mine, ca să mai lămurim alte aberații care le fac tot felul de oameni pe Instagram. Eu toată viața mea mi-am dorit o familie mare și, mai ales, am visat să am un frate, pentru că eu am doar o soră, care este mult mai mare decâ mine. Nu am avut o relație apropiată. Dumnezeu mi-a dat frate care nu este de sânge, dar este mai mult decât atât. Pepe este fratele meu, ca și cum ar fi sânge din sângele meu și-l iubesc ca pe fratele meu, cu toată ființa mea”, a declarat Oana Roman .