Oana Zăvoranu, cuvinte dure la adresa Andreei Marin, în direct. A spus-o fără ocolișuri, de față cu Cătălin Măruță: ”În momentul ăla poți să mai fii divă?”

Oana Zăvoranu și-a dat cu părerea despre Andreea Marin, chiar în direct! Cunoscută pentru felul ei direct și sincer de a fi, Oana nu a ezitat să spună ce crede despre ”Zâna Surprizelor”. Bineînțeles, totul are legătură cu promovările plătite pe care le fac persoanele publice, fapt ce o face pe Oana să răbufnească aproape de fiecare dată.

Oana Zăvoranu a mers la Cătălin Măruță în emisiune, acolo unde a făcut un atac subtil la adresa Andreei Marin. Frumoasa brunetă a criticat-o pe fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr., după ce cea din urmă ar fi promovat anumite produse în mediul online.

„ Cand faci reclamă la ceva care nu te umilește, atunci e ok. Când eu sunt cu priza în mână dar atunci când mă contactezi zici că ai 300 de asistente, nu e ok. Marin (n.r. – Andreea Marin) face reclame la perii de WC. Am murit în momentul ăla. De ce nu spui: „Mie îmi place să mă cufuresc și de aia folosesc?” Pai, în momentul ăla mai poți să fii divă?”, a spus Oana Zăvoranu,

în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Oana Zăvoranu vrea înapoi în televiziune!

Oana Zăvoranu era prezentă mereu pe micile ecrane, fie în serialele în care juca ori pe la diferite emisiuni televizate. După ce s-a retras de pe TV, Oana s-a gândit să revină la un moment dat.

Deși Oana Zăvoranu s-a ocupat mai mult de conținutul online de pe canalul ei de YouTube, care a avut un mare succes în rândul publicului, aceasta vrea să continue în acest domeniu, însă se gândește să se întoarcă pe micile ecrane.

"Dacă aș fi ofertată de un post care să-mi dea un rol de prezentator, de jurat, într-o emisiune care să mă reprezinte, să-mi pot face treaba cu inteligență și onoare, aș accepta cu mare drag. Îmi doresc să fac un film. Este unul dintre planurile mele", a spus Oana.