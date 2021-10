Pepe, mesaj dur pentru Poliția Română! Oana Zăvoranu este implicată!

In articol:

În cadrul emisiunii lui de tip podcast, Pepe a vorbit deschis despre problemele lui din ultima perioadă și ce părerea are despre instituțiile statului român. În urma acestei apariții, fanii artistului au apreciat sinceritatea și asumarea de care a dat dovadă.

Deși au divorțat acum cu 11 ani, Pepe nu poate trece peste faptul că fosta lui soție, Oana Zăvoranu, i-a luat toate bunurile, inclusiv pe cele cu valoare sentimentală.

Cântărețul consideră că vina aparține polițiștilor care au preferat să claseze dosarul, dar și a fostei partenere de viață care, conform declarațiilor lui Pepe, i-a furat mai multe lucruri din casă.

"Vii, îmi iei totul din casă, din proprietatea mea și nu se întâmplă nimic. Am făcut plângere. Televizorul ăla e de la mama, a disparut, uite actele lui. E filmare când l-au luat. Mobila asta e cumpărata de mine, pentru că era casă și era și sediu de firma, uite facturile. Unde e mobila? Nu știu. Păi uite filmare cum au băgat-o în mașină cu numărul cutare. Nimic! S-a clasat, s-a închis dosarul. Și pe ce ne legăm? Nu ai mască, amendă! Dacă mă prinzi cu radarul, nu ajunge permisul la Udriștei și eu sunt în ziar, mă dai exemplu. Dar nu trebuie să vă fac și eu de c$%$t, când sunțeti de c$%$t?", a declarat Pepe.

Vizibil revoltat de comportamentul oamenilor legii, care, spune el, nu au contribuit cu nimic la rezolvarea cazului, a hotărât să spună tot adevărul mai întâi la televizor, la diverse emisiuni, apoi pe canalul său de YouTube, sperând ca la un moment dat să i se facă dreptate.

"Deci mie mi-au luat toată casa atunci, nu zic că a luat-o Zăvoranca personal. Oamenii pe care i-a trimis ea, au plecat cu toate lucrurile mele.

Eu dacă mă duceam acolo, eram de vină. Eu am făcut plângere la Poliție, aia îmi fura lucrurile. Și atunci eu ce trebuia să fac? Le făceam circul televiziunilor! Eu am luat-o de la zero în momentul ăla! Eu nu am mai avut nimic în casă! Eu nu mai am poze cu mine, cd-uri, casete, videoclipuri. Mi-au luat și camerele de luat vederi din pereți. Tot! Erau toate ale mele! Nu te duci și tu la Poliție?", a mai mărturisit cântărețul.

Pepe, profund dezamăgit de instituțiile statului

Pepe regretă că nu a reușit să păstreze niciun bun din acea perioadă și învinuiește pe deplin polițiștii, fiind dezamăgit de modul de operare al acestora. După ce a divorțat de Oana Zăvoranu, a trebuit să o ia de la 0 și să își construiască o nouă viață.

"Aveam și casa asigurată. Asigurarea ce mi-a zis? Să vă zică Poliția! Faceți-vă asigurări! Eu am încercat să fiu cât mai normal la cap! Dezamăgirile mele sunt tot pentru instituțiile statului! Penibil! Îmi pare rău de amintirile mele, nu mai am nimic. Mi-a cerut recent o televiziune o poză cu mine de când eram mic! Nu mai am! Nu vorbesc despre o geacă de piele pe care am dat mulți bani, vorbesc despre o brățărică primita cadou de la mamaie. Nu mai am nimic de atunci! Financiar erau bani mulți!", a adăugat Pepe.

De asemenea, vedeta susține că a prezentat numeroase dovezi celor de la poliție, însă nu a fost băgat în seamă, iar dosarul a fost clasat. Din punct de vedere legal, el și fosta soție erau în regulă, neavând nimic de împărțit.

"S-au întâmplat lucrurile astea de ani de zile și nu am zis nimic. Știi de ce? Că mi-e scârbă de ei! Uite ca le spun, dar le spun la mine acasă, aici! Nici nu erau obiecte de partaj, erau bunurile mele personale de dinaintea căsătoriei. Noi nu aveam de împărțit nimic legal, nu am acumulat nimic în timpul căsătoriei. Nu aveam ce să împărțim! Și eu atunci am făcut plângere pentru ale mele personale, am predat atunci imagini de la televiziunile care au filmat, uite cine le-a luat, unde le-a dus, cu numere de mașini, cu tot. S-a întâmplat că le-a luat declarații tuturor și au spus nu știu. S-a clasat dosarul", a mai declarat cântărețul.

Revoltat că nici până în ziua de astăzi nu i s-a făcut dreptate, Pepe regretă că nu a luat atitudine așa cum trebuia față de autorități.

"Eu dacă eram nesănătos, mă duceam și le rupeam picioarele. Eu nu mai aveam atunci nici baterie la baie, au luat tot. Ce am rezolvat? Am așteptat vreo trei ani de zile ca procesul să se finalizeze favorabil, dar nu a fost așa! Și măcar să le zic și eu că sunt de [email protected]#$t! Că nu am zis-o nicăieri, o zic acum! De mare [email protected]#$t!", a spus artistul în finalul podcastului.