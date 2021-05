Oana Zăvoranu, dezvăluiri cutremurătoare despre ultima conversație cu mama ei! Ce i-a spus pe patul de spital: „Banii au fost mai importanți”

In articol:

Relația dintre Oana și Mărioara Zăvoranu a fost una foarte tensionată. În ciuda tuturor certurilor, celebra brunetă regretă că nu a avut parte de o împăcare cu femeia care i-a dat viață, înainte să se stingă din viață. Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Oana Zăvoranu a făcut declarații sincere despre ultima conversație pe care a avut-o cu mama ei.

„Din păcate, multe momente din viața mea au fost televizate. Ultima oară când m-a chemat mama la spital, m-am dus. Eu, având un suflet bun, băi, deși nu vorbeam cu ea,m cum m-aș simți dacă vreodată s-ar întâmpla ceva și nu mă duc când mă cheamă mama mea pe patul de spital, fapt pentru care am dat curs. Lucrurile erau nasole rău între noi, dar mi s-a părut de neconceput. Mama singură se certa cu mine, iar eu tot timpul am încercat să mă împac cu ea. Bună, rea, era mama. Ghinionul a fost ca mama nici până în ultimul nu-și dorea să se împace cu mine, pentru că banii au fost mai importanți”, a declarat Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu și mama ei, Mărioara

Oana Zăvoranu a suferit după moartea mamei sale: „Nu mi-a oferit liniște...”

Oana Zăvoranu nu a rămas deloc împăcată cu gândul la ultima conversație pe care a avut-o cu mama ei. Cele două au continuat să se certe, iar Mărioara Zăvoranu nu a accepat o împăcare cu propria fiică. Actrița a mărturisit că a simțit o „ruptură iremediabilă” după ce a aflat că mama ei a murit.

„Nu mi-a oferit liniște că am văzut-o în ultimele clipe. Aș fi preferat să rămân cu altă imagine, nu cu ea din ultimul moment. Ne-am despărțit supărate rău. Chiar supărate rău. La modul că eu mi-am smuls lavariera și am spus gata. Poate că am făcut cea mai mare greșeală că m-am dus, poate că nu trebuia. La o săptămână a murit. În sufletul meu s-a produs o ruptură iremediabilă a ultimului moment în care eu am văzut-o pe mama în viață”, a mai adăugat vedeta.