Oana Zăvoranu și-a pierdut surorile gemene la cutremurul din 1977. Drama prin care a trecut mama sa, Marioara Zăvoranu, încă o bântuie

Într-o seară liniştită de primăvară din anul 1977, un cutremur devastator avea să curme mii de vieți și să mutileze orașe întregi din România. În seismul care a durat de 56 de secunde, peste 1.500 de oameni şi-au pierdut viaţa, iar zeci de mii de locuinţe au fost puse la pământ.

Oana Zăvoranu și-a pierdut surorile gemene la cutremurul din 1977

Pagubele tragediei s-au ridicat la echivalentul, de astăzi, a două miliarde de euro. După 44 de ani, cutremurul din 4 martie 1977 continuă să fie unul dintre coșmarurile care îi bântuie pe români.

Seismul a avut loc la ora 21:00 și a durat 59 de secunde. 1.578 de oameni și-au pierdut viața, iar alte 11.300 de persoane au fost rănite. În jur de 35.000 de locuințe s-au prăbușit, dintre care 33 de blocuri mari din București. Cutremurul a avut epicentrul în Vrancea, dar s-a simțit în toată țara.

Printre persoanele decedate s-au aflat și surorile gemene ale Oanei Zăvoranu, Adriana și Camelia, dar și bunicii vedetei, care au murit sub dărâmăturile blocului Casata din centrul Capitalei. Copilele aveau nouă ani și jumătate când au pierit și erau fiicele unui iubit din tinerețea Mărioarei Zăvoranu, pe nume Șerban Gheorghiade.

Drama regretatei Mărioara Zăvoranu: „Fetele mele erau foarte frumoase”

Marioara Zăvoranu declara în urmă cu câțiva ani pentru Click.ro că gemenele sale erau foarte frumoase și cuminți. „Erau aşa de frumoase fetele mele, cuminţi şi deştepte. Noi am avut noroc să scăpăm, căci nu mai locuiam de ceva vreme în blocul de la Casata. Micuţele rămăseseră cu bunicii, iar eu cu Oana stăteam la Nelu Bănicioiu, în Dorobanţi”.

Foarte mulți ani după tragedie, Marioara Zăvoranu nu a putut trece prin Centrul Capitalei, acolo unde și-a pierdut familia, sub dărâmături. Rămăsese cu cicatrici adânci și avea deseori atacuri de panică, amintindu-și de teribilul episod.

„Fetele au fost găsite fără suflare în braţele părinţilor mei. Au murit cu toţii şi i-am îngropat împreună în Cimitirul Ghencea 2. În fiecare an vin aici cu un preot să ne rugăm pentru sufletele lor. Chiar dacă au trecut atâţia ani, simt un mare gol în suflet şi îmi pare rău că nu sunt mai apropiată de Oana”, povestea Marioara Zăvoranu pentru sursa citată.

Surorile Oanei Zăvoranu sunt îngropate în Cimitirul Ghencea II

Cele două fete sunt înmormântate în Cimitirul Ghencea II, împreună cu bunicii, iar cât timp a fost în viață, mama lor, Marioara Zăvoranu, ar fi vrut să mute osemintele în Cimitirul Eternitatea, pe care îl deținea. Nu a găsit însă puterea să facă acest lucru.

„Am făcut cavoul. Este gata! Mai trebuie să aduc osemintele fetelor și ale părinților și să ridic crucea. Nu am găsit însă tăria necesară și nu mi-am făcut curaj să trec prin asta.

Mi-e foarte greu sufleteste, credeți-mă! Trebuie să aduc preotul, să deschidem groapa, să slujească, să luăm osemintele și să le aducem aici. E o experiență traumatizantă. De piatra să fii și tot te răscolește!”, declara Marioara Zăvoranu, pentru Kanal D. Mama Oanei Zăvoranu a murit pe 17 aprilie 2015.

Oana Zăvoranu, salvată de tatăl ei la cutremurul din 1977

Oana este fiica ei și a lui Nelu Bănicioiu, adoptată de al doilea soț al Marioarei, Nicolae Zăvoranu. Vedeta avea patru ani când s-a produs tragedia și a scăpat cu viață datorită tatălui ei, care le-a luat pe Oana și pe Mărioara cu el acasă, în Dorobanți, cu doar câteva ore înainte de cutremur.

Oana Zăvoranu a declarat pentru Impact.ro că nu își aduce foarte bine aminte de surorile sale, pentru că era foarte mică. „Dacă nu am apucat să realizez ce înseamnă să am două surori, nici nu pot să spun că am fost devastată. Nici de surori, nici de bunici prin prisma faptului că, având 4 ani, nu îmi amintesc de niciunii. Eu sunt obișnuită să fiu fără surori, fără frați, pentru că așa am crescut”, a mărturisit vedeta.

Oana Zăvoranu și Nelu Bănicioiu

Actrița a povestit cum a reușit tatăl ei să o salveze de la etajul 8 al blocului în care locuiau. „Noi stăteam la blocul Sabena. Este chiar lângă Intercontinental și la vremea respectivă, în afară de Inter, era singurul bloc construit pe role, ceea ce l-a făcut să nu cadă ca restul blocurilor de pe Magheru, respectiv Casata, unde stăteau surorile și bunicii mei.

Îmi aduc aminte că, stând la etajul 8 în apartamentul acela superb de pe Magheru unde m-am născut și am copilărit, tata cobora printre dărâmături cu mine, eu eram cu picioarele pe după gâtul lui și era foarte mult praf, miros de zidărie, foșnet puternic. Nu mai funcționa liftul, era panică totală și îmi aduc aminte că pur și simplu coboram cu tata într-un nor de praf, de zidărie.

Auzeam țipete, era agitație, era panică, era nenorocire. Tot bulevardul era plin nu știu de ce, dacă de oameni sau fum. Era, oricum, o atmosferă extrem de urâtă, dar eu dacă eram cu tata mă simțeam în siguranță. Asta era tot ce conta pentru mine”, a mai povestit vedeta.

Cel mai puternic cutremur de pe teritoriul României nu a fost cel din 1977, deși aceasta este percepția publică în prezent. Cel mai mare cutremur care a avut loc în România a avut magnitudinea de 7,9. Seismul a avut loc la ora 12:55, în data de 26 octombrie 1802, la o adâncime de 150 de kilometri, în zona seismică Vrancea.

SURSE: Kanal D, Impact.ro, Click.ro