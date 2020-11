Oana Zăvoranu, în război cu influencerii! Ce a spus însă despre Dana Budeanu

Oana Zavoranu e in razboi cu influencerii

În ultima perioadă, Oana Zăvoranu, tot mai revoltată a avut mai multe postări în care a atacat persoanele care, profitând de naivitatea celor care le urmăresc, recomandă diverse produse.

”Și nu vă mai luati dupa tâmpele care pentru orice frimitura aruncată de oricine, vă spun să vă duceti colo sau colo, sau să cumpărati aia sau aia…ca totul e la mișto, la vrăjeala si voi puneți botu’ …uitați-vă mai întâi la ele cât sunt de triste, de false și de pline de bube…pe față și in c.r. Ok? Luați în seamă DOAR INDRUMARILE facute de oameni seriosi, care nu pot fi cumparați pe un supozitor, o extensie, niște gumari, trei flori ofilite, o cremă expirată, un ceai opărit sau un kil de botox”, a fost doar unul dintre mesajele postate de Oana Zăvoranu la adresa influencerilor.

Oana a declarat că influencerița nu are ”vorbițele la ea”, iar publicul ei se află undeva sub mediocritate. Singura vedetă online pe care Oana Zăvoranu pare că o apreciază este Dana Budeanu. Întrebată ce părere are despre aceasta, Oana a spus.

”Merge, mai puțin ieșirile grave în decor uneori, vocabularul grosolan și scălâmbăielile neadecvate... dar măcar zice ceva, nu face pe ”nevinovata” ca toate de pe plaiurile astea amărâte”, a fost comentariul Oanei Zăvoranu despre Dana Budeanu.

Oana Zavoranu a vorbit despre Dana Budeanu

Oana Zăvoranu le critică pe femeile care apelează la orpeații estetice pentru a semăna cu altcineva

Ona Zăvoranu le critică și pe femeile care-și fac operații estetice ”cu poza cuiva în mână”

”Susțin și voi susține frumusețea PERSONALIZATA si nu cea copiata de la toate balabustele care merg la medicii esteticieni cu poza-n dinti si sunt facute ”copy paste”. Unde vă e personalitatea? Dacă mie mi-ar spune cineva că seman cu alta decât cu mine m-ar lua instantaneu capu’ pentru că ar însemna că toate particularitatile fizionomiei mele ar fi praf, iar eu nu mai sunt eu… Nu zic că dacă sunteti mai urâțele sa nu va faceti mai frumoase… dar asta nu inseamna SA VA FACETI TOATE LA FEL… mai bine mai urâtă și cu personalitate, decat belita si cașuchie ca toate”, este o altă postare a Oanei Zăvoranu.