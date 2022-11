Oana Zăvoranu intră în politică, după ce și-a anunțat candidatura la prezidențiale? Mesajul care a surprins pe toată lumea: „Așa vreau si așa trebuie”. Ce planuri are actrița

In articol:

La câteva luni distanță după ce Oana Zăvoranu a declarat în mediul online că se gândește serios dacă să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2024, acum aduce în discuție din nou politica, însă sub o formă cu totul nouă de data aceasta.

Oana Zăvoranu este recunoscută pentru tăria de caracter de care a dat dovadă de-a lungul timpului, considerând chiar la un moment dat că este făcută pentru a deveni conducătorul țării. Acum se pare că părerea sa despre intrarea în politică s-a schimbat. În cadrul unui mesaj postat în mediul online, a dezvăluit care este motivul pentru care, până în acest moment, nu a făcut pasul cel mare de a „intra în rândul lumii” și a se apuca de politică.

Oana Zăvoranu, ce planuri are în politică?

Dacă acum câteva luni a menționat că este de părere că i s-ar potrivi foarte bine rolul de președinte al României, acum Oana Zăvoranu și-a schimbat opinia, menționând că îți dorește să rămână „nespurcată” și să nu intre în politică, statutul de artistă fiind tot ceea ce îi trebuie pentru a

trăi în pace, cu Dumnezeu alături.

„Dacă mă spurcam și intram în politică... acum, tot ce atingeam brusc se transforma în aur... stați liniștiți fete și băieți, nesătui și nesătule, rămân artistă... mică și neînsemnată așa... Așa simt... așa vreau si așa trebuie. Trăiesc cu Dumnezeu în inimă, nu în buzunare și asta mă face mai bogată decât voi toți la un loc”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Ce spunea Oana Zăvoranu despre candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2024?

La începutul lunii aprilie a acestui an, Oana Zăvoranu a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a postat în mediul online un mesaj prin care a menționat că se gândește serios să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2024, pentru că ar fi singura persoană de „necorupt” din sistem.

„Ceea ce a pornit dintr-o glumă se poate transforma în realitate și nu mă mir de ce turnură poate avea existența mea, sunt obișnuită ca viața mea să bată filmul. Am simțit mereu că sunt construită pentru ceva mare, poate că tot ce am trăit până acum a fost ca să mă întărească pentru rolul vieții mele, acela de a vă conduce cu mână de fier, fără meschinării, ascunzișuri, mizerie și furt. Mă simt un suflet de artist neînțeles de cele mai multe ori, dar mereu am găsit soluții în cele mai grele situații. Dumnezeu știe că prin venele mele curge sânge curat, nu otrăvit de traumele nemeritate prin care am trecut. Însă și dacă nu voi duce până la capăt gândul de a candida la prezidențialele din 2024, pentru mine mesajele voastre de dragoste și susținere sunt o confirmare că nu m-am născut pe lumea asta degeaba, că pentru voi însemn mai mult decât chiar am sperat să însemn vreodată, că mă iubiți pentru că dincolo de aparențe sau showbiz, la sfârșitul zilei ați înțeles că viața nu m-a transformat, că sunt un om de încredere, fără interese mărunte, iar pentru dragostea voastră sinceră vă mulțumesc din inimă.

Dacă am să concretizez demersul meu am să o fac în calitate de candidat independent, pentru că nici un partid din țara asta nu rezonează cu planurile mele, cu aspirațiile mele, cu ‘nebunia’ mea de a duce țara asta acolo unde poate a mai fost doar în momentele ei de glorie. Vă țin la curent, îmi trec un milion de gânduri prin minte, trăiesc într-o zi cât alții într-un an, sunt al naibii de incomodă, știu că politica e o [email protected]#$ă, dar eu nu am să fiu vreodata una și mai intuiesc și că șacalii o să se grăbească să ‘fabrice’ multe… dar mi se rupe, sunt neșantajabilă și voi de asta aveți nevoie. Dacă am să devin prima femeie presedintă din Romania, numai timpul o să o decidă”, a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare.