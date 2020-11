Oana Zăvoranu, lovitură dură pentru Pepe! Ce spune despre amantlâcul Ralucăi Pastramă: „Bine i-a făcut!”

Pepe și Raluca Pastramă au avut o relație de nouă ani de zile [Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu, noi declarații despre divorțul anului. Pepe și Raluca Pastramă s-au despărțit, după nouă ani de relație. Fosta soție a cântărețului, Oana Zăvoranu, a fost foarte vocală cu privire la acest divorț. În fața instanței, Pepe și-a acuzat fosta soție că l-a înșelat, iar dovezile nu au încetat să apară. Atunci când a aflat, „Querida” a avut o reacție neașteptată!

Până acum, bruneta nu i-a luat apărarea Ralucăi Pastramă, însă susține că „i-a făcut bine” dacă l-a înșelat pe Pepe. Oana Zăvoranu a mărturisit că știe mai multe informații despre cei doi. (Citeste si: De ce s-a răzgândit Raluca Pastramă? Ce s-a întâmplat, de fapt, între Pepe și soția lui, la tribunal? Dezvăluiri exclusive)

„Dacă într-adevăr l-a înșelat asta, bine i-a făcut! Eu am mai multe info și despre el și despre ea. Nu mă interesează situația lor, dar de dat cu părerea pot să îmi dau că am cu ce! El oricum fără mine e zero barat…”, a declarat Oana Zăvoranu, fosta soție a lui Pepe, pentru Ciao.ro.

Pepe, reacție emoționantă după ce a aflat de amantul Ralucăi Pastramă: „Fierbe tot sângele-n mine când stiu ca iubești alt bărbat”

Pepe este foarte activ pe contul său de Youtube, acolo unde a și anunțat despărțirea de soția lui. El colaborează cu diferiți artiști și susțin împreună sesiuni live. În seara zilei de 29 noiembrie, în cadrul unei ediții în care a apărut alături de Oana Radu, artistul a interpretat o meldoie pe care a scris-o în urmă cu 13-14 ani ani de zile, dar care se pliază foarte mult cu situația actuală.

„Piesa a fost compusă de mine cu 13-14 ani în urmă, dar mulți ar putea spune că a fost compusă astăzi. Arta vine cumva dintr-o inspirație divină, care ar putea însemna o premoniție”, a spus Pepe înainte de a interpreta melodia „Aș vrea să te iert”. Citește mai multe AICI.