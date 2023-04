Oase exclude împăcarea cu CRBL! Ce dezvăluire tranșantă a făcut, la 3 ani de când au încheiat prietenia: „Eu nu trebuie să-mi cer scuze”

In articol:

Oase și CRBL au format una dintre cele mai îndrăgite echipe care au plecat în aventura din Asia, iar cei doi au intrat în sufletele românilor prin prisma carismei lor, dar și a prieteniei care îi lega de mai bine de 15 ani la vremea respectivă.

Totuși, după încheierea show-ului TV, cei doi au rupt legătura definitiv, aruncându-și la momentul respectiv acuzații grave unul la adresa celuilalt. În timp ce Oase a fost mai discret, dorindu-și să nu vorbească prea mult despre acest subiect, CRBL a fost cel care a oferit mai multe detalii despre ruptură.

Chiar și așa, la 3 ani de la acest scandal, fanii lor încă speră că cei doi vor îngropa securea războiului și se vor împăca, însă Oase exclude cu vehemență această variantă.

„Prefer de fel să nu răspund la întrebări legate despre acest subiect, care s-a consumat deja de 3 ani. Prefer să mă abțin, adică ce s-a văzut, eu, unul, să spun mereu același lucru. Niciodată nu mi-am spălat rufele în public și niciodată nu o să fac asta. Dacă am ceva de vorbit cu cineva și de rezolvat, ar fi frumos să rămână între noi. Atât pot să spun. (...) Nu cred că mai este vreun pas de întoarcere, eu nu trebuie să îmi cer scuze, probabil nici el nu o să facă asta niciodată, dar nu este vorba despre asta. Eu cred că s-a dus într-o direcție și așa a rămas, exact cum se vede. Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să spun despre subiect!”, a declarat Oase, pentru Impact.ro.

Ce spune CRBL despre ruptura de Oase

Invitat în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, CRBL și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit despre ruptura de cel ce i-a fost prieten timp de 15 ani, dar și despre cât l-a costat prietenia cu dansatorul.

"M-a costat, în primul și în primul rând relația cu el. Ne știam de atâta timp... eu consider că am făcut toți pașii chiar și după, dar Bărbosul le aranjează și nu știi de fapt niciodată dacă ne mai vedem, ne mai salutăm vreodată – e fiecare cu ce a ales în viață.

Eu merg mai departe cu tot ce am de făcut. Nu știu dacă există cantitate sau o valoare. Lipsa lui m-a costat, că l-am pierdut ca prieten. Într-un fel sau altul noi nu am fost în acel concurs doar de dragul televiziunii. Noi am fost prieteni înainte de toate, îmi lipsește și el, îmi lipsește să-l am în jurul meu. Tot fenomenul kendama a pornit cu el și uneori îmi lipsește, dar nu mai pot face nimic", a precizat CRBL, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”