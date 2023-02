Octavia Geamănu, criticată pentru că nu doarme cu soțul ei, a răbufnit acum: „Familiarismul ucide o relație” Cum își justifică jurnalista alegerile făcute în plan intim

In articol:

Octavia Geamănu și Marian Ionescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, preferând să se țină departe de ochii lumii.

Însă, în urma unor declarații făcute de jurnalistă, cei doi au ajuns în atenția tuturor, mulți fiind cei care au criticat-o pe blondină.

Citește și: Octavia Geamanu si Marian Ionescu au vorbit, in premiera, despre familia lor. Cum s-au cunoscut de fapt cei doi. "Am realizat atunci ca n-as vrea sa traiesc fara ea, fara Octavia"

Octavia Geamănu se laudă cu modul în care-și trăiește căsnicia

Și asta pentru că vedeta a spus public că ea și soțul ei dorm în camere separate, fiecare având spațiul și intimitatea lui. Iar de aici și până la momentul ca mulți să o pună la zid a mai fost doar un pas.

Astfel că acum, în online, fosta prezentatoare a reacționat și și-a justificat primele declarații, venind, însă, și cu o lecție de viață în doi pentru cei care formează un cuplu.

Citeste si: Motivul pentru care un tânăr de doar 26 de ani, perfect sănătos, a murit în brațele medicilor: „Nu știm ce s-a întâmplat”- kanald.ro

Citeste si: Cutremurul din Gorj a avut intensitate peste 7 în zona epicentrală și a fost urmat de 161 de replici- stirileprotv.ro

Octavia Geamănu spune că nu îi place să se justifice în fața nimănui, mai ales atunci când vine vorba de viața sa personală, prin care nu deranjează pe nimeni, însă recurge acum la acest gest pentru a se face înțeleasă de toată lumea.

Ea spune că nu se ține departe de soțul ei, ci doar, având o casă mare, fiecare se bucură de un spațiu al lui, unde poate să lucreze, să mediteze, să se liniștească și să-și facă tabieturile.

Prin acest mod de a trăi, liberi, dar împreună, căci nu-și expune intimitățile, Octavia Geamănu spune că, așa cum a învățat cu mult timp în urmă dintr-o carte, familiarismul nu îi ucide mariajul.

Căci da, subliniază ea, plăcerile tale, dacă nu coincid cu cele ale partenerului, pot afecta relația. Iar ei, pentru că-și permit să nu se deranjeze în momentele în care vor să fie singuri, își respectă propriile dorințe, dar și pe ale celui de lângă prin simplu fapt că fiecare are acasă colțul lui, sunt feriți de orice pericol al despărțirii din aceste cauze.

”Am înțeles că am deranjat multă lume cu felul în care trăiesc și aș vrea să explic pentru cei care au înțeles altfel decât mi-aș fi dorit să se înțeleagă. Nu e o justificare a modului de viață, căci până la urmă asta e formă în care alegem să trăim fără a-mi trece prin gând că supăr pe cineva. Felul în care un cuplu trăiește, ține de intimitate. Când presă a scris că eu și soțul dormim separat că pe ceva extraordinar, nemaivăzut, nemaiîntalnit, a fost o preluare a unei declarații în care vorbeam despre casă, respectiv cum e compartimentată, cum avem norocul de a nu lasă vreun spațiu neocupat, prin care să nu trecem. Nu descriam intimitatea noastră, ci ce spații ocupă fiecare. Eu cu spațiul meu unde îmi place să mă retrag, să văd ce film am eu chef, să citesc, să mă machiez, să scriu fără să îmi simtă cineva prezența. Marian cu atelierul lui de pictură și spațiul lui de studiu, de care în mod sigur are nevoie. Andrei cu camera lui de joacă și dormitorul lui de când s-a născut. Ulterior s-a declanșat “jihadul” la adresa mea. N-am citit vreun comentariu însă am aflat de curând despre cât de celebra am devenit brusc. În adolescență am răsfoit cărți scrise de Goethe și printre multe rânduri care mi-au rămas în minte e și cel legat de familiarismul care ucide o relație, implicit dragostea. Nu e ușor să păstrezi o relație vie, să fii îndrăgostit și după un deceniu, ori două, ori trei de omul lângă care îți petreci viață, însă eu am crescut cu convingerea că o fi greu, dar nu imposibil. Dacă ai suficient spațiu în casă, nu e păcat să nu te bucuri de intimitate fără să fugi de partener? Să ii respecți nevoile, poate tabieturile, fără că acestea să te afecteze în vreun fel? Ce e greșit să ai spațiul tău în care să-ți aduni gândurile, să fii tu cu ține trăind în armonie cu partenerul tău? Da, cred în a păstra o urmă de mister în față omului cu care trăiești, căci sunt atâtea situații despre care chiar nu trebuie să știm”, a scris Octavia Geamănu în mediul online.

Citeste si: Lino Golden, lovit de un tramvai! Artistul a avut nevoie de îngrijiri medicale- kfetele.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă anul acesta, una dintre cele mai mari sărbători. Ce nu se face în această zi- stirilekanald.ro

Citeste si: Lino Golden, implicat într-un grav accident in Capitală! Artistul a fost transportat la Spitalul Universitar- radioimpuls.ro

Citește și: Petrecere mare in familia Octaviei Geamanu si a lui Marian Ionescu! “O sa ii taiem motul baietelului nostru”! EXCLUSIV

Mai mult decât atât, ea este de părerea că multe cupluri ajung să se destrame tocmai pentru că iau căsătoria și pe omul de lângă ei de-a gata și pentru totdeauna.

Lucru care, menționează știrista, este total greșit, căci nimeni și nimic nu aparține cuiva pe vecie. Tocmai de aceea, efortul, adevărul, armonia și respectul fac diferența într-o familie, iar în cazul lor toate cele enunțate sunt bine conturate și puse în practică.

”Multe cupluri se culcă pe urechea lui “e a mea”, “e al meu”, însă nimeni nu ne aparține. Iar când alegi să îți împarți viața cu cineva, dacă i-ai dăruit-o până la a o anula pe-a ta, să nu ajungi să fii surprins când partenerul va caută altceva. Să iubești și să fii iubit, să trăiești în armonie deplină fără prea mare efort, serios dacă nu constat că ține mult și de noroc. S-aveți noroc să fiți cu-adevărat fericiți, nu de ochii lumii, ci alături de omul pe care îl iubiți. E o urare din suflet. Gânduri bune!”, a mai adăugat fosta prezentatoarea TV.