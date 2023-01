Prințul Harry, bătut de William, fratele lui mai mare! A dezvăluit totul abia acum: „A dat cu mine de pământ”

In articol:

Familia Regală este una dintre cele mai apreciate și cunoscute familii din întreaga lume. De-a lungul timpului, multe scandaluri din cadrul familiei au fost aduse la cunoștința presei. De data aceasta, fiul cel mic al Regelui Charles a mărturisit în cartea sa că a fost bătut de fratele său mai mare, William.

Citește și: Cum se înțeleg Prinții Harry și William cu mama lor vitregă, Regina consoartă Camilla

Prinţul Harry, bătut de fratele lui, William

Recent, Prințul Harry a lansat cartea intitulată Spare. În cadrul acesteia, bărbatul face dezvăluiri din spatele Familii Regale, întâmplările despre care nimeni nu știe. Prințul susține că în anul 2019, la Londra, ar fi fost agresat fizic de către fratele său mai mare, William. Cei doi s-ar fi luat la ceartă după ce fiul cel mare al Regelui Charles ar fi insultat-o pe soția fratelui său. În urma acestei întâmplări, Harry s-ar fi ales cu câteva semne pe corp, după ce a fost trântit la pământ. Acesta a mărturisit că în momentul în care a fost pus la pământ de către fratele său, el a căzut peste bolul câinelui, iar cioburile i-au intrat în piele.

Citeste si: “Cotoroanțele astea o ceartă într-o manieră mizerabilă.” Mădălin Ionescu, mesaj agresiv pentru internauți după ce i s-a făcut observație soției sale în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

„A pus apa jos, m-a insultat şi a venit spre mine. S-a întâmplat atât de repede. Foarte repede. M-a apucat de guler, rupându-mi lănţişorul şi a dat cu mine de pământ. Am căzut peste castronul de mâncare al câinelui, care s-a spart sub spatele meu, iar cioburile m-au tăiat. Am zăcut acolo o vreme, ameţit, apoi m-am ridicat şi i-am spus să iasă”, a scris Prințul Harry în carte.

Citește și: Cum a cunoscut-o Prințul Harry pe soția sa, Meghan Markle. Cei doi trăiesc în SUA, departe de familia regală britanică

Cum a reacționat Megan Markle la aflarea conflictului

Prințul Harry și Megan Markle [Sursa foto: Captură video]

Prințul Harry a mai dezvălui și că după ce a avut loc bătaia, Prințul William și-a cerut scuze și l-ar fi rugat pe acesta să nu îi spună soției sale despre ceea ce s-a întâmplat. Fiul mai mic al Regelui nu a mai putut ține ascunsă disputa dintre el și fratele său în momentul în care soția sa, Megan Markle, a văzut urmele de pe spatele său. Aceasta nu a fost surprinsă de altercația dintre cei doi, dar nici foarte furioasă, mai degrabă tristă.

„Nu a fost nici surprinsă, nici foarte furioasă. A fost teribil de tristă”, a adăugat fiul cel mic al Regelui Charles.