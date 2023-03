Olguța Berbec povestește tot ce nu s-a văzut pe Instagram! Artista ne-a dezvăluit ce a impresionat-o în Cuba: "Populația trăiește foarte greu"| EXCLUSIV

In articol:

Olguța Berbec și Remus Novak s-au întors recent din vacanța pe care au petrecut-o în Cuba, iar artista ne-a povestit ce a impresionat-o, cum s-a distrat și mai ales cum arată Cuba dincolo de pozele superbe de pe Instagram.

Viața cubanezilor este departe de perfecțiune, însă în ciuda greutăților și a sărăciei au reușit să își păstreze zâmbetul pe buze, optimismul și dragostea pentru muzică și cultură. Olguța Berbec ne-a mărturisit că a fost impresionată de spiritul lor, dar și de regulile comuniste care însă se aplică în Cuba.

Spiritul plin de voie bună din oraș se simte și se vede, în ciuda sărăciei, iar muzica, culoarea și atmosfera plăcută de sărbătoare se întâlnesc la orice colț.

Cum a ales Olguța Berbec să meargă în Cuba

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a mărturisit că decizia de a vizita Cuba a venit în urmă cu un an. Vacanța a fost mult așteptată, atât de Olguța Berbec, cât și de soțul său.

Artista ne-a mărturisit că au ales să meargă într-un grup organizat și însoțiți de un ghid, tocmai pentru a nu avea probleme în țara și mai ales pentru a fi siguri că nu ratează nimic din ceea ce trebuie vizitat.

"Eu mi-am dorit mult destinația aceasta fiindcă nu e tocmai simplu de ajuns și dacă te alături unui grup, condus de un ghid, este destul de dificil să descoperi frumusețea și realitatea așa că vacanța aceasta a fost luată de un an și abia o așteptam", ne-a mărturisit Olguța Berbec.

Olguța Berbec și Remus Novak [Sursa foto: Instagram]

Olguța Berbec ne-a spus ce a impresionat-o cel mai mult în Cuba

Cuba este o țară comunistă, iar sărăcia se numără printre problemele cu care se confruntă cetățenii în viața de zi cu zi. Olguța Berbec ne-a mărturisit că a fost extrem de impresionată să vadă cum oamenii se bucură de muzică, în ciuda greutăților pe care le întâmpină acolo.

"Cuba este o țară comunistă, extrem de săracă, populația trăiește foarte greu, însă au rămas clădirile istorice care sunt fabuloase și cel mai important, le-a rămas spiritul, bucuria, dansul și muzica. Peste tot era muzică și oamenii respectă turiștii. Este impresionant, turiștii sunt ca o mană pentru locuitori pentru că practic mulți trăiesc din asta.

Mi-a plăcut foarte mult, este ca și cum te-ai întoarce în 1950 brusc, după un zbor cu avionul. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am fost cu un grup de oameni fini, din Timișoara, am fost 30 de persoane și ghidul nostru a fost o doamnă foarte informată și carismatică, care are o pasiune personală pentru Cuba.(...) Am avut la îndemână totul ca să vedem tot ce trebuia văzut", ne-a povestit îndrăgita artistă, în exclusivitate.

Olguța Berbec, pe plajă în Cuba [Sursa foto: Instagram]

"Oamenii nu mai au nimic, dar le-a rămas muzica"

Interpreta de muzică populară ne-a mărturisit că oamenii și stilul lor de viața au impresionat-o și spune că se vede o asemănare între români și cubanezi, atunci când vine vorba de iubirea pentru muzică.

Artistei i s-a părut că oamenii nu mai au nimic, însă muzica parcă le-a rămas în suflet și în sânge, fiind convinsă de faptul că niciun regim nu a putut să scoată cultura din cubanezi.

"Mi s-a părut că oamenii aceia nu mai au nimic, însă le-a rămas muzica. Cultura aceasta nu a putut să o scoată niciun regim din ei. Regăsesc asta în poporul român.

Cred că este chiar o similitudine. Până la urmă și noi avem cultura și muzica tradițională care ne reprezintă și ne definește și la noi chiar sunt toate pârghiile să ținem sus flacăra aceasta", a povestit Olguța Berbec, pentru WOWbiz.ro.