"Singurul om care mă reduce la tăcere" Niculina Stoican, moment de sinceritate! Cine este persoana în fața căreia nu ripostează niciodată: "Tac și ascult"

Niculina Stoican a avut întotdeauna o legătură specială cu mama ei, iar artista nu se ferește să recunoască că pune mare preț pe cuvântul Angelicăi Stoican, indiferent de situație.

Iată ce dezvăluiri a făcut despre relația cu cea care i-a dat viață!

Niculina Stoican, despre mama ei: "Este singurul om care mă reduce la tăcere"

Niculina Stoican a crescut într-o familie în care valorile și educația au fost puse întotdeauna pe primul plan. Chiar dacă este fiica uneia dintre cele mai talentate și iubite cântărețe de muzică populară, artista a luptat să nu rămână în umbra mamei și a dorit să-și creeze o carieră de succes. Cu toate acestea, cuvântul părinților a rămas sfânt pentru ea.

Niculina Stoican mărturisește că mama ei este singura persoană care o poate reduce la tăcere, indiferent de situație: "Întotdeauna m-a lăsat să răzbat, dar m-a sfătuit. Întotdeauna m-a apostrofat atunci când a considerat că ceva nu e potrivit sau nu-i place. Mama este singurul om care mă reduce la tăcere! Indiferent ce spune ea, eu tac și ascult. Așa m-au crescut bunicii, acestea au fost regulile și legile nescrise în educația mea. Și cred că sunt foarte sănătoase, pe un părinte nu-l înfrunți, îl asculți și încerci să iei hotărârile pe care le consideri bune pentru tine.", a povestit Niculina Stoican, pentru starpopular.ro.

Niculina și Angelica Stoican vor urca împreună pe scenă

După o perioadă bună în care nu au mai cântat atât de des împreună, Niculina și Angelica Stoican vor susține un concert la Sala Palatului, pe 4 martie. Artista mărturisește că are deja emoții, înainte de marele spectacol: "Sunt foarte emoționată și bucuroasă, mai ales că vom evolua pe scena împreună tot timpul. Am ales ca lucrul asta să se întâmple așa pentru că mi-am dorit să fiu lângă ea, pe scenă, mai mult timp. Ea are o aură și o noblețe din care vreau să mă îmbogățesc, pentru că este foarte prețioasă pentru noi, pentru Mehedinți și întreaga Românie. Emoțiile vor fi mai mult ca fiică, decât ca interpret. Toată viața am dus povara dulce și frumoasă a numelui ei.

Pentru că nu e ușor să fii fata Angelicăi Stoican și să încerci să-ți găsești propriul tău drum, să-ți creezi o personalitate, să ieși din umbra ei. La umbra stejarilor mari, nimic nu viețuiește. Întotdeauna voi fi fiica Angelicăi Stoican! Dar, trecând de acest prim pas, există și Niculina Stoican. Atunci, emoțiile mele pe scenă în asta o să se amplifice, în faptul că o voi privi și mă voi gândi la cât este de colosală, este mama mea în primul rând, și în al doilea rând am reușit să am personalitate lângă un asemenea colos în muzica populară.", a dezvăluit Niculina Stoican, pentru sursa citată.