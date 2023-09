Olimpia Melinte, mărturisiri surprinzătoare despre mariajul său! Cum reușesc artista și soțul său să mențină vie pasiunea dintre ei: „Viața de cuplu când ai doi copii începe de obicei seara”

In articol:

Olimpia Melinte este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. De-a lungul timpului a apărut în numeroase producții cinematografice de succes, dar a urcat și pe scena marilor teatre. Tocmai din acest motiv, se poate lăuda cu un parcurs profesional demn de invidiat.

Mai mult decât atât, se pare că nu doar în actorie a cunoscut succesul, ci și pe plan sentimental. Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Luca Constantin, iar din rodul iubirii lor s-au născut și cei doi copii ai cuplului, Sasha și Ingrid, care le fac în fiecare zi viața mai frumoasă.

Recent, artista a vorbit despre minunata sa familie, dar și provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului, dat fiind faptul că are doi copii.

Olimpia Melinte și soțul său, secretul pentru o căsnicie de succes

Olimpia Melinte și soțul său formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz și sunt mai îndrăgostiți ca oricând. Mai mult decât atât, în ciuda faptului că se ocupă activ de creșterea și educația celor doi copii, cei doi reușesc întotdeauna să își facă timp pentru căsnicia sa, fie că vorbim de o escapadă romantică sau discuții de cuplu.

Se pare că au descoperit secretul pentru o căsnicie de succes, motiv pentru care reușesc să mențină vie pasiunea dintre ei, chiar și după mulți ani.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Părinții unui copil mort din Suceava au refuzat să-i doneze organele care ar fi salvat trei micuți, la sfatul duhovnicului- stirileprotv.ro

Citește și: Olimpia Melinte, secretul unei căsnicii de durată: ”Ne dăm spațiu”. Între actriță și Luca Constantin a fost dragoste la prima vedere

„Viața de cuplu când ai doi copii începe de obicei seara, când copiii sunt la culcare. De regulă, în timpul zilei, orice discuție, orice gând pe care-l avem este întrerupt de către cei mici, dar mai avem și noi micile noastre escapade, mai plecăm într-un city-break, și ne mai ajută bunicii uneori. Este important să menținem relația dintre noi doi funcțională, pentru că adulții au totuși nevoie și de timp cu adulți. În același timp ne place foarte mult timpul petrecut cu ei, timp care de altfel trece foarte repede, și după care sunt sigură că o să tânjim peste ani.”, a mărturisit Olimpia Melinte pentru Unica.ro.

Olimpia Melinte și partenerul său de viață, secretul pentru o căsnicie de succes [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Olimpia Melinte, speriată după prima naștere: „Nu a fost deloc așa cum îmi imaginam” Aproape că nu și-a mai dorit un alt copil

Citeste si: „Tatăl meu este abuziv cu mine, și nu numai cu mine, ci și cu fratele meu. Bea vreo două sticle de vin pe zi.” Fiul cel mic al Adrianei Bahmuțeanu a făcut declarații neașteptate despre comportamentul lui Silviu Prigoană- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 septembrie 2023. Ce sărbătoare mare este azi în Biserica Ortodoxă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Primele declarații ale șoferului drogat care a ucis doi tineri în localitatea 2 Mai. Cum își justifică fapta- radioimpuls.ro

Cum se înțeleg copiii actriței?

Olimpia Melinte are doi copii minunați, Sasha și Ingrid, de care este foarte mândră. Cu toate acestea, artista recunoaște că uneori viața cu doi copii nu este deloc una ușoară, mai ales atunci când există o diferență de vârstă considerabilă între ei, așa cum este și în cazul său.

Cu toate acestea, pe parcursul timpului, a învățat să găsească diverse jocuri și activități în care să îi implice pe amândoi, pentru a nu simți niciodată frustrați sau marginalizați. Mai mult, se pare că Sasha este foarte responsabil și atent cu sora sa, ba chiar s-a implicat în schimbarea scutecelor.

Citește și: Olimpia Melinte, mămică pentru a doua oară! Primele imagini cu fetița: „O iubesc până la Lună și înapoi!”

„Inițial credeam că va fi foarte simplu, gândindu-ne că va fi fiecare cu treburile lui, dar n-a fost chiar așa. E complicat de multe ori, pentru că Ingrid vrea să facă tot ce face Sasha, uitând că e prea mare diferența de vârstă pentru multe dintre activități, astfel că intervine și frustrarea, frustrări pe care Sasha uneori le acceptă, alteori nu. Noi încercăm să creăm un spațiu în care să se simtă amândoi bine. Am și eu un frate cu 6 ani mai mare ca mine, și țin minte că până în adolescență relația a fost destul de complicată. Ce mă surprinde la Sasha este că e foarte responsabil cu ea, a făcut de toate, de la schimbat scutece la dat lapte cu biberonul, din dorința lui, lucru care mi s-a părut foarte frumos, această grijă și protecție pe care o are pentru sora mai mică. Desigur că are și el momente de răzvrătire în care vrea să se joace singur, momente pe care trebuie să le respectăm. E foarte frumoasă aventura cu doi copii, dar nu e niciodată perfectă.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.