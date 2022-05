Olimpia Melinte, secretul unei căsnicii de durată: ”Ne dăm spațiu”. Între actriță și Luca Constantin a fost dragoste la prima vedere

In articol:

Olimpia Melinte este una dintre actrițele din țară care și-a ținut viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Dincolo de micul ecran, actrița este soție și mamă a doi copii, viață care a împlinit-o și despre care spune că a ajutat-o să evolueze din toate punctele de vedere.

Olimpia Melinte, totul despre căsnicia sa

Despre bărbatul care se află în spatele ei, Olimpia Melinte are numai cuvinte de laudă. Ea și Luca se declară suflete pereche, între care a fost dragoste la prima vedere și care au ajuns, în timp, să pună bazele unei familii cum nu e alta.

Olimpia Melinte spune că a știut din prima clipă că Luca îi va fi soț, partener până la moarte și tatăl copiilor ei, lucru care s-a și întâmplat.

„Tocmai asta ne-a ajutat, faptul că am crescut împreună. Ne dăm spațiu și am pornit la drum pe aceeași autostradă, n-am deviat pentru că am știut mereu ce vrem. Cred în respect și în sinceritate, doar așa doi oameni pot deveni familie. Am știut din prima clipă când l-am văzut (n.r. că va fi tatăl copiilor ei). Îmi amintesc perfect locul și momentul când am realizat asta”, a

declarat Olimpia Melinte, notează Viva.

Dacă acum sunt bine și sunt unul dintre cuplurile sudate al showbiz-ului, la începutul relației, Olimpia Melinte spune că lucrurile nu au stat la fel.

Pe atunci, Luca era un bărbat puțin cam gelos, mai ales din cauza meseriei vedetei. Luca, spune actrița, nu îi înțelegea meseria, cu precădere scenele mai romantice ori mai intime.

Însă, pe parcurs, gelozia bărbatului a dispărut și a fost înlocuită cu susținere, înțelegere, critică constructivă, respect și iubire, sentimente pe care le simte și ea la adresa lui Luca.

”Era la începutul relației, când nu înțelegea exact cum e treaba cu actoria și accepta destul de greu momentele de intimitate de pe scenă sau din filmele în care am jucat. Dar, cu timpul, s-a adaptat cumva, a început să mă cunoască și pe mine mai bine, să aibă încredere, să aprecieze și să susțină ceea ce fac, așa că acum, după jumătate de viață împreună, gelozia nu ne mai dă târcoale. Este cel mai dur critic al meu. Și am nevoie de asta ca să stau cu picioarele pe pământ și să-mi păstrez traiectoria dreaptă. Îmi observă fiecare mișcare, îmi vede spectacolele de multe ori, se uită la filmele mele și îmi dă mereu feedback”, spunea în trecut actrița pentru tacataca.ro.