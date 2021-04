Ombladon de la Paraziții, în doliu! Tatăl și fratele artistului s-au stins din viața în urma infectării cu COVID-19

In articol:

Ombladon de la Paraziții este în doliu. Tatăl și fratele artistului au murit în urma infectării cu COVID-19.

Ombladon, în doliu

Bogdan Ionuț Păstacă sau Ombladon de la Paraziții, așa cum îl știe o țară întreagă, trece prin momente cumplite.

Tatăl și fratele artistului s-au stins din viața din cauza infectării cu virusul COVID-19, potrivit Fanatik.

Cântărețul este devastat de pierdere suferită și nu a putut da nicio declarație despre situația cumplită. Ba chiar mai mult, artistul tocmai ce împlinise vârsta de 42 de ani, în data de 6 aprilie, iar familia nu i-a putut fi alături.

Cine este Ombladon?

Ombladon este un rapper român și unul dintre membrii fondatorii trupei Paraziții.

Ombladon este născut pe 6 aprilie 1979 la Moscova, Rusia.

Ombladon [Sursa foto: Facebook]

În anul 1994, artistul se alătură lui Cheloo (Cătălin Ștefan Ion) pentru a forma trupa de hip-hop. Prima lor piesă înregistrată este „În Jur” și a apărut în data de 13 septembrie 1994. O zi mai târziu au susținut primul lor concert, la balul bobocilor de la liceul Spiru Haret din București.

În data de 10 aprilie 2004, acesta își lansează primul său album, Condoleanțe, album premiat cu Discul de Aur pentru numărul mare de exemplare vândute.

De asemenea, până la momentul actual, Ombladon a acumulat pe plan individual 2 albume solo, 3 single-uri și 12 albume alături de trupa Paraziții.

În plus, are la activ până acum 2 premii, fiind vorba despre MTV Europe (2004)- Best Romanian Act și MTV Romanian Music Awards (2005)- Best Hip-Hop.