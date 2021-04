In articol:

În ce conflicte a intrat Ombladon cu rapperi celebri din România

Ombladon, pe numele său real Bogdan Ionuț Păstacă, este un rapper român și unul dintre membrii fondatori ai trupei Paraziții. Ombladon este născut pe 6 aprilie 1979 la Moscova, Rusia.

În mai 1994, Ombladon se alătură lui Cheloo (Cătălin Ștefan Ion) pentru a forma trupa de hip-hop Paraziții. Prima piesă înregistrată este „În Jur” și a apărut pe 13 septembrie 1994. O zi mai târziu au susținut primul lor concert, la balul bobocilor de la liceul Spiru Haret din București.

Pe 10 aprilie 2004 Ombladon își lansează primul său album, Condoleanțe, album premiat cu Discul de Aur pentru numărul mare de exemplare vândute.

Până în prezent, Ombladon a acumulat pe plan individual 2 albume solo, 3 single-uri și 12 albume alături de trupa Paraziții. Acesta are la activ până acum 2 premii, fiind vorba despre MTV Europe (2004)- Best Romanian Act și MTV Romanian Music Awards (2005)- Best Hip-Hop.

Conflictul dintre Ombladon şi DOC

Conflictul dintre Ombladon şi DOC s-a generat atunci când Ombladon a făcut un filmuleţ de 19 secunde în care în critica pe DOC că a semnat contract cu casa de discuri HaHaHa Production.

DOC a reacţionat la acea vreme şi a lansat piesa "Praf", ca o replică pentru Ombladon. Înainte să dea drumul piesei pe Facebook, DOC a mai avut de transmis un mesaj: "Am facut si eu 300k de...voi. Va multumesc ca imi intelegeti nebuniile. Vedeti voi, eu o vad asa- E NECESAR sa ignor orice parere a oricui pentru a ramane eu, artistul vietii. D-aia m-am dus la Ha. Fiindca simt cum ma trage ata spre a sta in spatele pieselor, a compune/ scrie/ produce pentru altii. Nu prea mai am tragere spre a o expune eu, dar mi-a intrat la vena a o face si n-am sa ma opun. Mai mult Vlad Munteanu s-a dus la Ha decat DOC. Eu n-am cum sa ma mai schimb. Ala sunt. Asta sunt".

Conflictul dintre Ombladon şi Guess Who

Conflictul dintre Ombladon şi Guess Who a plecat de la Guess Who şi-a căpătat faima alături de Paraziţii, trupa înfiinţată de Cheloo şi Ombladon, apoi ar fi plecat şi s-ar fi aliat cu Marius Moga.

Guess Who a aruncat într-una din piesele sale un mesaj lui Cheloo (”vezi tu, am auzit la restu, elevul silitor și-a intrecut maestru”) fapt ce i-a scos din sărite pe cei de la Paraziții.

“Știți bine ca noi am fost veseli toata viața, de ce sa ne sucim acum? Noi îi taxăm pentru ce sunt sau în ce s-au transformat acești băieței( Guess Who și Spike). Nu uitați ca eu le-am ținut c***l când a fost vorba să-și ia bătaie în viața reală și tot eu i-am pus pe scena când poate nu meritau atâta atenție și în schimb mi-au vorbit în repetate rânduri de sus și pe nas”, a spus Cheloo.