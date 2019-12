După ce au fost executați și li s-a declarat moartea, cadavrele celor doi au fost legate cu sfoară și făcute colete. Ofițerul însărcinat să le păzească nu a știut că are grijă, de fapt, de doi morți. Câteva ore mai târziu, corpurile tovarășilor au fost date disparute.

Omul care i-a executat pe Nicolae și Elena Ceaușescu face mărturisiri cutremurătoare

Ionel Boeru a povestit într-un interviu cum a decurs ziua de Crăciun de acum trei decenii, când soții Ceaușescu au fost executați. Nicolae și Elena Ceaușescu s-au certat cu militarii, ea fiind cea care a primit cea mai dureroasă replică: „Leano, până aici ți-a fost”.

„Am fost selectat eu și șapte subofițeri. Misiunea a fost lungă. Ne-am urcat în două elicoptere și am plecat spre București. Am aterizat și a venit generalul Stănculescu cu niște civili și i-am dat raportul. Era al patrulea om ca putere în armată. Am aflat apoi de ce suntem acolo. Mi-a spus generalul Stănculescu că urmează procesul soților Ceaușescu.(...)Stănculescu a dat ordin să se facă rechizitoriul și să stabilească încăperile. Apoi mi-a comunicat că are nevoie de doi oameni foarte buni să-l păzească(...).".

Ionel Boeru: "Am fost obligat să fiul al treilea"

Ionel Boeru a declarat că nu se știa că cei doi v-or fi executați după proces.

„Am aflat înaintea procesului că după proces acești oameni vor fi executați. Mi-a spus că are nevoie să fac plutonul de execuție, atunci cei doi care îl păzeau s-au oferit. Am fost obligat să fiu al treilea. Ni s-a spus cum va avea loc execuția. Să tragem de la șold câte un încărcător plin în cei doi. Ei au fost verificați de doi doctori, unul care a venit cu noi și doctorul unității. Erau morți. Și atunci au venit niște militari cu sfoară și i-a legat colete. Am primit ordin să-i punem într-un elicopter cu care m-am deplasat și eu. Unul din plutonul de execuție a trebuit să stea așezat pe cadavrul lui (al lui Nicolae Ceaușescu - n.red.). E vorba de Dorin Cârlan.(...)".

Din lipsă de organizare, trupurile neînsuflețite ale celor două victime au fost pentru câteva ore pierdute, dar recuperate a doua zi. Ionel Boeru a făcut declarații incredibile despre toată operațiunea.

Era întuneric, erau învelite în verde. Le-a găsit Stănculescu a doua zi. Eu când am ajuns în unitate ei aflaseră deja ce se întâmplase. Am adormit, la 12 noaptea vine comandantul garnizoanei și mă trezește să merg la telefon. Era Mugurel Florescu, m-a făcut în toate felurile și mi-a zis să mă prezint la București de dimineață. Nu m-am dus, s-a dus un pilot și un maistru. Dar până au ajuns ei, au găsit cadavrele. Și tot atunci s-a tras asupra transportorului din Ministerul Apărării. Stănculescu a fost rănit la mână și un căpitan a fost rănit destul de grav și a fost internat(...). Cadavrele au fost duse la IML, la Spitalul Militar”, a mai spus Ionel Boeru.