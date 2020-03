Pentru a trece la ora oficiala de vara, ceasurile vor fi date inainte cu o ora, astfel ca duminica 29 martie 2020, care va avea 23 de ore, va fi cea mai scurta zi din an.

Ora de vara 2020. Cum ne afecteaza corpul trecerea la ora oficiala de vara

Dupa ce ceasurile vor fi date inainte cu o ora, diferenta dintre ora oficiala a Romaniei si Timpul Universal (numit impropriu si GMT) va fi de trei ore.

Ora de vara 2020. In perioada lunilor de vara, cand soarele rasare la ora 4.30 si apune la ora 20.00, s-a recurs la aceasta conventie, aplicata in Romania din anul 1979, pentru folosirea optima a luminii naturale si reducerea iluminatului artificial.

Medicii sunt de parere ca oamenii au nevoie de aproximativ o saptamana pentru a se adapta la ora de vara, deoarece trebuie sa se trezeasca cu o ora mai devreme decat s-au obisnuit. Pentru cei care sufera de anumite probleme de sanatate, efectele schimbarii ritmului biologic ar putea fi mai serioase.

"Cei mai multi dintre noi isi vor ajusta ceasul biologic destul de rapid. Dupa cateva zile se vor obisnui cu noul program. Totusi, pentru anumite grupuri de oameni, cei care sufera de depresie sau de probleme cardiace, unele cercetari sugereaza ca dezvolta un risc mai mare de sinucidere, respectiv, atacuri de cord", a declarat Xiaoyong Yang, profesor asistent la Universitatea Yale.

Un studiu facut in 2008 in Australia a aratat ca riscul barbatilor de a se sinucide la cateva saptamani dupa trecerea la ora de vara este mai mare decat in restul anului. O alta cercetare realizata in 2008, in Suedia, a scos in evidenta ca numarul atacurilor de cord a crescut cu 6 sau chiar 10 procente in primele trei zile lucratoare dupa schimbarea orei.

Ora de vara a fost prima data propusa de un entomolog din Noua Zeelanda, George Vernon Hudson, in 1895. 110 tari din intreaga lume folosesc astazi acest mecanism. in Europa, Islanda este singura tara care nu foloseste ora de vara. Rusia a inceput sa aplice acest sistem din 1981, insa a renuntat dupa 20 de ani, pe motiv ca nu vrea sa streseze cetatenii.