Guayaquil este orasul din Ecuador in care noul coronavirus a facut prapad. Pe site-urile de socializare si agentiile de stiri circula imagini tulburatoare cu cadavre lasate sa putrezeasca pe strazi.

Intr-un reportaj al jurnalistilor de la CNN, un ecuadorian povesteste ce a vazut in momentul in care si-a dus tatal, infectat cu coronavirus, la spital. Pe holuri erau cadavre abandonate pe podea. Iar cu timpul, numarul acestora crestea simtitor. Flavio Ramos a decedat, iar fiul sau, Arturo, marturiseste ca nu a putut sa il inmormanteze. Si asta pentru ca reprezentantii spitalului sustin ca au pierdut cadavrul.

Sistemul medical din Guayaquil (Ecuador) s-a prabusit, fiind paralizat complet de pandemia de coronavirus care a izbucnit in luna martie.

Orasul care are aproximativ 3 milioane de locuitori a devenit celebru in intreaga lume dupa ce au inceput sa circule imagini socante cu cadavrele abandonate in spitale, pe strazi sau pe bancile din parc. Morgile si casele funerare se declara depasite, iar locuitorii sunt disperati. Se tem ca se vor infecta si se plang de mirosul oribil din oras, fiind nevoiti sa treaca in fiecare zi pe langa sutele de cadavre lasate sa putrezeasca.

Medicii ecuadorieni sustin ca numarul mortilor este atat de mare incat au ramas chiar si fara saci, motiv pentru care persoanele decedate sunt asezate pe podele acoperite cu cearsafuri sau in saci de gunoi.

Potrivit jurnalistilor de la CNN, bilantul deceselor in Guayaquil a depasit 9.000 de persoane.

