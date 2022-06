„Oricum sunt obișnuit cu bani puțini!” Cătălin Moroșanu, toate detaliile despre momentul în care a pierdut un milion de dolari

In articol:

Cătălin Moroșanu este cunoscut pentru cariera sa de luptător K1, însă a existat și un moment de cumpăna, așa cum se mai întâmplă în viața sportivilor. Moroșanu a fost la un pas să câștige un milion de dolari, bani pe care îi promisese soției sale.

Totuși, așa cum a povestit chiar el, nu a fost să fie, iar la meciurile din 2013 de la Zagreb, „Moartea din Carpați” a ratat șansa de a veni acasă cu premiul în valoare de 1 milion de dolari.

Cum a pierdut Cătălin Moroșanu un milion de dolari

În 2013, Cătălin Moroșanu a ajuns în sferturile de finală la Zagreb, acolo unde era în joc un milion de dolari. Sportivul i-a promis soției că îi va aduce banii acasă.

Totuși, Cătălin Moroșanu era despărțit de milionul de dolari de trei meciuri pe care ar fi trebuit să le câștige. În primul meci, el trebuia să îl înfrunte pe ucraineanul Pavel Zhuravlev.

La acel moment, presa a scris că la întâlnirea de la cântarul oficial, Moroșanu a câștigat duelul psihologic, mai ales pentru că avea cu cinci kilograme mai mult decât adversarul său.

În prima rundă, cei doi au fost la egalitate, iar în cea de-a doua rundă luptătorul român a fost atât de agresiv, că a fost necesară intervenția arbitrului. Totuși, în cea de-a treia rundă nu a mai avut forță, loviturile sigure ale adversarului său și-au atins ținta și Cătălin Moroșanu a părăsit ringul cu arcada ochiului spartă și plin de sânge.

Cătălin Moroșanu și Denise Rifai [Sursa foto: Captură YouTube]

Cătălin Moroșanu, detalii inedite despre momentul în care a ratat milionul de dolari

Atunci a pierdut nu doar meciul la puncte, dar și milionul de dolari pe care îl promisese soției. Întrebat, de către Denise Rifai, cum a fost să piardă un milion de dolari, Cătălin Moroșanu a explicat totul la Kanal D.

„Moartea din Carpați” a explicat ce s-a petrecut și mai ales cum de nu a mai putut să dea tot în runda a treia. Potrivit acestuia, totul a pornit de la un regim alimentar pe care l-a ținut înainte de meci, iar acesta a avut efect și în ceea ce privește energia sportivului.

„Nasol! Cum, ar fi culmea, nașpa rău! Problema este că greșeala a fost a mea! Am ținut atunci un regim din Japonia, nu prea am mâncat carnea, iar carnea te ajută foarte mult, îți mărește testosteronul în organism și ești mai agresiv, mai bărbat, ai forță. Parcă eram un puit de gostat, nu aveam nici cea mai mare răutate!

Eu, de obicei, am acea răutate, iar în momentul în care nu mai consumi carne, nu mai ai voința aceea și nebunia aceea. Acolo am greșit eu că dacă nu țineam regimul acela și mâncam cum știam eu, ca la țară mâncam: carne, de toate. Eu zic că aveam șanse mari să câștig meciul respectiv”, a mărturisit Cătălin Moroșanu.

Luptătorul român nu regretă ceea ce s-a întâmplat și spune că „așa a vrut Dumnezeu”, mărturisind cu mândrie că este învățat să trăiască și cu bani puțini.

„Așa a vrut Dumnezeu! La milionul ala de dolari nu m-am gândit, pentru că nu am vrut să am așteptări. Dacă te gândești la bani în momentul când te lupți, am pățit lucrul acesta, când m-am luptat pentru bani și nu mi-a ieșit(..) când te lupți pentru glorie atunci ai șanse mari să câștigi(...) Am pierdut un milion de dolari, ce pot să fac?! Oricum eu sunt obișnuit cu bani puțini”, a explicat Cătălin Moroșanu la „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

