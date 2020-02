Fiecare vedetă nominalizată la categoria cel mai bun actor, cea mai buna actriță, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriță în rol secundar sau cel mai bun regizor sunt așteptați la ceremonia pentru decernare premiilor Oscar cu un pachet de cadouri care în 2020 a ajuns la o valoare de 215.000 de dolari, potrivit estimarilor realizate de Forbes.

Vedetele nominalizate au posibilitatea să aleagă doar o parte dintre cadouri sau, așa cum s-a întâmplat în ultima vreme, să doneze tot pachetul.

Unele dintre cele mai așteptate cadouri sunt tratamentele cu Botox, seruri, pastile și tehnologie medicală care folosește laser pentru piele, în valoare de 25.000 de dolari, oferite de un cabinet din New York. Un alt cadou este o bentiță pentru meditație care declanșează fundalul sonor potrivit pentru starea mentală a persoanei care o poartă.

Citeste si: Oscar 2020. Cine este Mihai Malaimare Jr, singurul român nominalizat la Oscar

Citeste si: Actorul Danny Aiello a murit la vârsta de 86 de ani

Citeste si: VIDEO | Meniu vegan și cadouri de 200.000 de dolari la Gala Oscar

Printre cadouri se numără și un dispozitiv de colectare a urinei, acesta este proiectat împotriva pericolelor de contaminare a probei, dar și o tigară electronică realizată din aur de 24k.

Pachetul mai conține și perne decorative, dulciuri, produse cosmetice și textile, băuturi alcoolice, bijuterii, programe de dieta și chiar vouchere pentru vacanțe care pot ajunge până la 78.000 de dolari.

Printre nominalizații care se pot bucura de aceste daruri se numără: Brad Pitt, Adam Driver, Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio si Charlize Theron.

Oscar 2020. Premiile Oscar - istoric

Premiile Academiei Americane de Film, cunoscute popular sub numele de Premiile Oscar, reprezintă un grup de 24 de premii decernate anual de către Academia Americană de Film (AMPAS) în domeniul filmului. Academia are sediul în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. Organizația avea în anul 2002 peste 6.000 de membri, toți profesioniști în diverse specialități ale cinematografiei, și anume producători, regizori, actori, directori și editori de imagine, sunetiști, precum și mulți alții.

Premiile, care constau din copii aurite ale aceleiași statuete, cunoscută informativ și ca Oscar, se acordă pentru 24 de categorii diferite, pentru varii merite artistice și tehnice din industria filmului, recunoscând excelența din anul anterior, așa cum a fost votat de membrii Academiei.

Numele oficial al premiului este Academy Award of Merit, deși denumirea sa populară este Oscar. Statueta, reprezentând un bărbat stilizat în poziție verticală, cu mâinile împreunate la nivelul pieptului, a fost realizată prima dată de sculptorul George Stanley după un desen a lui Cedric Gibbons, fiind prima dată prezentată în 1929 la un dejun privat oferit și găzduit de Douglas Fairbanks la Hollywood Roosevelt Hotel.

Prima ceremonie televizată a fost cea din 1953, iar în prezent este difuzată în mai mult de 200 de țări. Premiul Oscar este cea mai veche ceremonie de premii, cu echivalentele său, Emmy în televiziune, Tony în teatru și Grammy în muzică fiind modelate după acesta. Este considerat a fi cel mai prestigios premiu din cinematografie, urmat de Globul de Aur.

Premiile Oscar 2020 - Povestea statuetei

Statueta, care reprezintă un barbat gol cu o spadă cu sase laturi ale lamei (numarul de categorii premiate la momentul acela) în mână infipta intr-o rola de film, se numește Oscar deoarece conform unei legende, actrița Margaret Herrick ar fi exclamat la vederea statuetei că seamănă cu unchiul ei Oscar.

Prima ceremonie de decernare a premiilor Academiei desfășurată la 16 mai 1929 la hotelul Hollywood Roosevelt, a decurs fără surprize, numele premiaților cunoscându-se deja de la 18 februarie.

Inițial, în concurs se prezentau peliculele lansate în Los Angeles între 1 august și 31 iulie anul anterior ceremoniei de decernare. Pentru ceremonia din 1933 termenul a fost prelungit până la 31 decembrie 1932, iar din 1934 filmele participante trebuie să fi fost lansate între 1 ianuarie și 31 decembrie anul anterior ceremoniei.

Datorită condiției ca filmul să fi fost proiectat la Los Angeles, Charles Chaplin a obținut 1973 premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră pentru filmul Limelight, un film care fusese realizat în 1952.

Alegerea câștigătorilor se face în două etape. În prima etapă sunt nominalizați la Oscar cinci candidați. Această nominalizare este făcută de membrii Academiei care aparțin aceleași specalități cu cei nominalizați. Astfel, actorii nominalizează actori, scenariștii - scenariști și așa mai departe. În schimb, câștigătorul de la fiecare categorie este ales de către toți membri Academiei, indiferent de specialitate. Voturile sunt secrete, astfel că nici unul dintre membrii Academiei nu cunoaște rezultatele anticipat. Scrutinul este efectuat de către o firmă prestigioasă de revizie contabilă, care este însărcinată cu centralizarea voturilor. Până în momentul ceremoniei în care sunt prezentanți cei nominalizați la fiecare categorie și plicul sigilat cu numele câștigătorului este deschis, numele câștigătorilor nu este cunoscut.

Premiile Oscar sunt foarte populare iar alegerea câștigătorului a diversificat lumea gamblingului, adăugând la selecția cazinourilor un pariu pe rezultat deja determinat.



Nominalizări premiile Oscar 2020

Cel mai bun film

„Once Upon a Time in Hollywood“ (Sony)

„The Irishman“ (Netflix)

„1917“ (Universal)

„Parasite“ (Neon)

„Marriage Story“ (Netflix)

„Joker“ (Warner Bros.)

„Jojo Rabbit“ (Fox Searchlight)

„Ford v Ferrari“ (Fox)

„Little Women“

Actor în rol principal

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Renée Zellweger, Cynthia Erivo și Charlize Theron se vor înfrunta la categoria cea mai bună actriță.

Actriţă în rol principal

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Pretendenții la titlul de cel mai bun actor în rol secundar sunt Tom Hanks cu rolul din pelicula „A Beautiful Day in the Neighborhood”, Anthony Hopkins - „The Two Popes”, Al Pacino și Joe Pesci - „The Irishman” și Brad Pitt - „Once Upon a Time in Hollywood”.

Actor în rol secundar

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Actriţă în rol secundar

Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar este disputat de Kathy Bates cu rolul din „Richard Jewell”, Laura Dern - „Marriage Story”, Scarlett Johansson - „Jojo Rabbit”, Florence Pugh - „Little Women” și Margot Robbie - „Bombshell”.

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Iar la categoria cel mai bun regizor au fost nominalizați Joon-ho Bong cu „Parasite”, Sam Mendes pentru pelicula „1917”, Todd Phillips cu „Joker”, Quentin Tarantino - „Once Upon a Time in Hollywood” și Martin Scorsese cu producția „The Irishman”.

Cel mai bun regizor

Bong Joon Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Categorii Oscar 2020

Categoriile premiate au suferite câteva schimbări cu trecerea timpului. Actualmente, cele mai importante sunt următoarele:

Cel mai bun film

Cel mai bun regizor

Cel mai bun actor

Cea mai bună actriță

Cel mai bun actor în rol secundar

Cea mai bună actriță în rol secundar

Cel mai bun scenariu original

Cel mai bun scenariu adaptat

Cea mai bună imagine

Cel mai bun montaj

Cea mai bună coloană sonoră

Cea mai bună melodie originală

Cele mai bune decoruri

Cele mai bune costume

Cel mai bun machiaj

Cel mai bun sunet

Cel mai bun montaj sonor

Cele mai bune efecte vizuale

Cel mai bun film străin

Cel mai bun film de animație

Cel mai bun montaj

Cel mai bun film documentar

Cel mai bun scurt metraj documentar

Cel mai bun scurt metraj

Cel mai bun scurt metraj de animație

Cel mai bun mixaj sonor

Recorduri Oscar

Oscar. Filmele cu cele mai multe trofee câștigate

Titanic (11)

Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui (11)

Ben-Hur (11)

Poveste din cartierul de vest (10)

Pacientul englez (9)

Gigi (9)

Ultimul împărat (9)

Pe aripile vântului (8)

De aici în eternitate (8)

Pe chei (8)

Oscar. Filmele cu cele mai multe nominalizări

Titanic (14)

Totul despre Eva (14)

La la Land (14)

Pe aripile vântului (13)

De aici în eternitate (13)

Shakespeare îndrăgostit (13)

Forrest Gump (13)

Chicago (13)

Mary Poppins (13)

Cui i-e frică de Virginia Wolf? (13)

Stăpânul Inelelor: Frăția Inelului (13)