Mai exact, așa cum recunoaște și Otilia Bilionera, distanțarea și izolarea socială impusă de autorități, le-a adus pierderi uriașe cântăreților care, de-a lungul ultimelor trei luni, au fost nevoiți să își anuleze toate angajamentele.

La începutul pandemiei, lucrurile păreau ușor de suportat, iar plictiseala Otiliei Bilionera era una care putea fi trecută cu vederea. ”Cred că mi-am înnebunit vecinii... care m-au auzit cântând zilnic, le-am ținut concerte gratis. Și în duș, și în casă, și pe balcon am tot cântat. (...) În afară de a mă juca cu iepurașul, de a sta în fața televizorului, am gătit, am făcut sport, m-am gândit la nemurirea sufletului și am decis să îmi las părul natural să îmi crească, să iasă blonda din mine, pe care am ascuns-o atât de mult timp”, spune, râzând, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Otilia Bilionera.

Cu toate acestea, a folosit timpul cum a știu ea mai bine. ”Am lucrat la niște piese, vreau să scot un album în limba turcă. La cererea fanilor, pentru că am multe concerte în acea zonă, am decis să fac un album în limba turcă care mi se potrivește foarte bine. Va fi muzică turcească pop... Am deja o piesă în limba turcă, cu Serdar, care este un hit acolo...”, a mai precizat Otilia Bilionera.

Dar, când vine vorba de bani, Otilia Bilionera e sinceră și recunoaște că pandemia de coronavirus i-a provocat pierderi serioase. ”Nu aș ști să spun câte concerte am pierdut, dar sunt foarte multe, erau programate multe, dar nici nu vreau să aflu câte că nu vreau să fac infarct. Asta este, nu avem ce să facem”, ne-a mai spus Otilia Bilionera. Și, socotind, Otilia Bilionera a pierdut, cu siguranță, câteva zeci de mii de euro, perioada petrecută în izolare și fără concerte fiind destul de lungă, iar cum artista încasează cel puțin 2.000 de euro la fiecare eveniment, iar weekendurile ei erau pline, se poate considera că vedeta este ”mai săracă” cu cel puțin 30,000 de euro.

Otilia Bilionera s-a căsătorit în moschee

”Eram în Turcia și el mi-a zis: ce-ar fi să ne căsătorim religios? Și ne-am căsătorit la o moschee, mi-am păstrat religia. Da, se poate (…).El este jumătate arab, jumătate român. Mai mult decât atât: mama lui este moldoveancă, la fel ca mine; combinația perfectă. Da, și este o femeie superbă, nu am cuvinte. Da, a fost cununia religioasă. Din punctul meu de vedere, nu contează, că avem același Dumnezeu, adică tot în fața Lui Dumnezeu am făcut-o, chiar dacă n-a fost făcută în tradițiile noastre”, spunea Otilia Bilionera.

De curând, frumoasa Otilia Bilionera și-a luat inima în dinți și a vorbit despre relația pe care o are cu misteriosul ei soț. Mai exact, acum câteva zile, Otilia Bilionera și-a anulat tot ce ar fi putut avea de făcut și s-a dedicat, în totalitate, soțului ei. Nu de altceva, dar frumoasa cântăreață a dezvăluit că relația dintre ea și bărbatul pe care îl iubește a împlinit fix un an. ”O zi fericită! Te iubesc, habub (cuvântul cu care îl alintă pe soțul ei, n. red.)”, a notat Otilia Bilionera pe conturile ei de socializare, fericită până peste poate de relația liniștită și discretă pe care o are.

