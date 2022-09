Otilia Bilionera iubește din nou! Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un om de afaceri turc: „Nu m-a cucerit în niciun fel”

In articol:

Otilia este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră. Artista și-a câștigat succesul în special la nivel internațional.

Având în vedere că are des concerte în străinătate, nu e de mirare că Otilia a ajuns să aibă și legături sentimentale care depășesc granițele României.

Otilia este din nou îndrăgostită și abia așteaptă să petreacă timp cu iubitul ei. [Sursa foto: Instagram]

Otilia Bilionera, împreună cu un iubit mai tânăr

De aproximativ o lună, Otilia este mai fericită ca niciodată. După mai multe relații eșuate, artista este din nou îndrăgostită. Cel care a reușit să îi fure inima este un cetățean turc, pe nume Bekir, care este mai tânăr cu cinci ani decât vedeta noastră.

Cei doi s-au cunoscut cu ceva timp în urmă, când Otilia Bilionera a concertat pe plaja pe care Bekir o deține la Marea Marmara.

Chiar dacă iubirea e mare, cei doi nu au reușit să stea prea mult timp împreună.

„Stau bine cu dragostea. Ce să spun? Sunt într-o relație, dar nu prea am apucat să stăm împreună, că am tot avut treabă. Suntem, oarecum, în tatonări. Acum sunt acasă, la Suceava, cu mama, mai stau și cu ea. O să plec și în Turcia, mă întorc în România prin octombrie”, a povestit Otilia pentru FANATIK.

În ceea ce privește calitățile bărbatului, care i-au furat inima frumoasei cântărețe, aceasta spune că este foarte fericită că noul ei iubit nu face parte din showbiz.

„Mie nu îmi plac bărbații care sunt faimoși, din showbiz. Se poartă frumos cu mine. După ce m-a cunoscut și-a tatuat numele meu pe mână. Și data la care m-a cunoscut, 13 august. Nu m-a cucerit în niciun fel. Ne-am întâlnit atunci când trebuia să am un concert la el la plajă și trei zile a trebuit să stau pe acolo pentru următorul concert. Și într-o seară a venit, a făcut cunoștință cu mine și aia a fost. Are 25 de ani. Nu e milionar, are o plajă în Turcia. Dar oricum nu mă interesează banii. Ce să faci cu banii dacă nu ești fericită? Sau, dacă îți iei un milionar și în trei ani dă faliment? Nu m-a interesat niciodată partea materială în asemenea cazuri”, a mai dezvăluit Otilia Bilionera pentru sursa citată anterior.