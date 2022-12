Otilia Bilionera, Revelion fără iubitul turc! Artista nu concepe să petreacă altfel: "Îmi doresc asta" | EXCLUSIV

In articol:

Otilia Bilionera este una dintre cele mai talentate și cunoscute artiste de la noi din țară. Cu toate că se bucură de succes în cariera sa, vedeta a trecut prin mai multe dezamăgiri cu privire la viața amoroasă.

Otilia Bilionera își lasă singur iubitul turc de Revelion

Acum, însă, a întâlnit bărbatul de care este foarte îndrăgostită și în brațele căruia se simte în siguranță. De curând, cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei turc.

Dacă până acum au fost nedespărțiți, se pare că în noaptea dintre ani, Otilia Bilionera petrece fără iubitul ei de origine turcă. Frumoasa cântăreață a stat de vorbă cu WOWbiz și și a dezvăluit unde va fi anul acesta de Revelion. Otilia recunoaște că e deja o tradiție pentru ea și nu concepe trecerea între ani altfel.

"De Revelion am concert în Azerbaidjan. În fiecare an sunt pe scenă, îmi doresc asta. Știi cum e, dacă începi anul pe scenă, vei fi tot anul pe scenă, așa că, atunci, încerc să fiu tot timpul pe scenă.", a mărturisit Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: ”Nu dau de ei.” Gina Pistol, reacție după ce a devenit victima unei escrocherii. Vedeta dorește să acționeze în instanță împotriva lor- kfetele.ro

Citeste si: Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul sărmanilor! Ce este bine să facă toți creștinii în această zi de sărbătoare!- bzi.ro

Otilia Bilionera, speriată de măritiș

Otilia Bilionera se iubește cu un turc și deja bat clopotele pentru nuntă. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, cântăreața ne-a dezvăluit că deși e un eveniment extrem de fericit, ea nu e prea încântată, ba chiar spune că e speriată de ce urmează. Otilia Bilionera a fost mai sinceră ca niciodată în ceea ce privește relația ei. Iubitul din lumea turcă, Otilia din Suceava, dar nunta cum va fi? Artista a dat din casă și ne-a povestit despre ideea ei de a îmbina tradițiile.

"Am vrut să țin secret, să uimesc pe toată lumea. S-a întâmplat totul foarte repede și sunt și eu luată așa prin surprindere, nu știu ce se întâmplă. Într-adevăr se vorbește despre nuntă, nu îmi vine să cred că se întâmplă. Deocamdată sunt într-o relație, dar se vorbește că s-ar putea să mă mărit. Când aud de măritiș, încep să...Îmi place să fiu cu cineva ca și cum aș fi măritată, dar totuși să nu fiu legată de tot. Mă sperie ce-i drept, nu-mi place. Nu-mi plac nici nunțile, dar va trebui să le fac într-o zi. Cred că e timpul. Dacă va fi să fac nunta, va trebui să împac pe toată lumea. O să fac o nuntă mixtă: jumătate turcească, jumătate moldovenească și toată lumea este fericită.", a precizat Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Secretul frumuseții Otiliei Bilionera

Otilia Bilionera are 30 de ani, dar toată lumea, la prima vedere, ar putea băga mâna în foc că nu are mai mult de 20. Otilia Bilionera a stat de vorbă cu WOWbiz și nu s-a ferit să dezvăluie cum se mențină mereu tânără și extrem de frumoasă. Nu degeaba a pus ochii afaceristul turc pe ea. Metoda prin care nu îmbătrânește este inedită și face asta de ceva timp. O să te uimească ritualul ei.

"Faptul că arăt mult mai tânără decât sunt, asta mi se tot spune. Sincer nu a venit așa dintr-odată. Pur și simplu mi-am schimbat stilul de viață. Vrei să îți spun cum am renunțat la țigară? M-am uitat pe internet și am văzut că țigara îmbătrânește tenul. Pac, am eliminat-o de pe listă. Nopțile pierdute, alcoolul, blabla. Am un ritual de îngrijire al tenului strict. Fac cred că anual câte două mezoterapii, pilinguri, blablabla. Iau suplimente de vitamina C, A, E și collagen. Mănânc sănătos, încerc să mănânc multe fructe. Desigur, mai beau și o supă de oase. Eu sunt și foarte copilăroasă de fel și din cauza asta eman starea.", a declarat Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!