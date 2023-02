Ovidiu Neveu face primele declarații după ce a câștigat lupta cu Bobicioiu: "Nimeni nu a avut încredere în mine" Urmează revanșa cu Iancu Sterp? | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bobicioiu a pierdut lupta din ring cu Ovidiu Neveu, din cadrul galei RXF din 21 februarie, în mod cu totul neașteptat. Cu toate acestea, imediat după meci, Bobicioiu a fost consolat și luat în brațe de iubita lui, Simina Loica, prezentă la fața locului, alături de tatăl ei și de viitorul socru.

Ovidiu Neveu, fericit că l-a învins pe Bobicioiu

Bobicioiu a declarat că nu se simțea pregătit să lupte în acea seară, era epuizat și fără chef. De partea cealaltă, Ovidiu Neveu a fost extrem de fericit de rezultat și a ținut să menționeze că Simina nu mai reprezintă un motiv de ceartă cu Bobicioiu, după ce a văzut-o în realitate, iar de acum înainte, așteaptă să se dueleze cu un adversar de nivelul lui.

Ovidiu Neveu a intrat în cușcă cu Alex Bobicioiu și l-a înfrânt. Nimeni nu s-ar fi așteptat, însă a fost surpriza serii. Ovidiu Neveu a stat de vorbă cu WOWbiz și a mărturisit cum se simte și că nu vrea să îl facă de râs pe adversarul său.

"Nimeni nu avea încredere în mine, ăsta e adevărul. Toți ziceau că o să pierd, dar a contat inima meciul ăsta. Asta contează în meciul ăsta. Cine are inima mai mare, ăla o să câștige. Și antrenamentele, bineînțeles, m-am antrenat cu Sandu Lungu. Adevărul despre Simina este că am văzut-o în realitate acolo la Pitbull și se modifică mult pe internet, nu îmi place. Dacă ar fi în realitate cum este în mediul online, mi-ar fi plăcut în continuare. Ca și caracter nu e reală, nu îmi place. Eu nu am intrat pentru ea în cușcă, pentru frumusețea ei. Aș vrea să rectific. Nu o să râd de Bobicioiu, am fost și eu în situația lui, baftă în continuare și nu asculta de gura lumii, că acum vor începe toți să râdă.", a declarat Ovidiu Neveu.

Citeste si: „L-am întâlnit pe el după două zile după rugăciunea pe care am avut-o”. Betty Salam, dezvăluiri emoționante despre momentul în care l-a întâlnit pe soțul ei- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Urmează o luptă cu Iancu?

Ovidiu Neveu a dezvăluit că i s-a propus o revanșă cu Iancu Sterp. Acesta a spus că a refuzat, deoarece a legat o relație specială cu familia sa.

"Mi s-a zis în ring dacă i-aș mai cere revanșa lui Iancu Sterp, dar nu mă mai lasă inima, pentru că am stat la familia lui, am fost la ei în casă, am mâncat, am băut, mi-am spus secretele, ei și-au spus secretele față de mine și e cam nasol. Dar nu se știe niciodată.", a mărturisit Ovidiu Neveu, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!