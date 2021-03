Pacienții îngheață de frig în secţia COVID-19 a Spitalului Municipal din Arad! Dezvăluiri cutremurătoare: „Stau într-o morgă”

In articol:

Bolnavii infectați cu noul coronavirus internați în secţia COVID-19 a Spitalului Municipal din Arad susțin că trec prin momente de groază din cauza frigului. Vremea din România s-a schimbat drastic în ultimele zile, iar bătrânii internați în secția specială pentru cei infectați sunt cei mai afectați. Pacienții se plâng că este frig în slaoane, iar apa este rece. După ce li s-a adus un claorifer în salon, personalul a fost nevoit să îl ia înapoi.

„E inuman ce se întâmplă. Eu sunt tânără şi tot mă dor oasele de frig. Am făcut gălăgie şi ne-au adus un calorifer, dar apoi au venit şi l-au luat. La patru dimineaţa abia dacă am apucat să mă încălzesc cu ciorapi şi cu pătura aia mică de prunci pe care mi-au dat-o. Sunt bătrâini aici şi stau şi îngheaţă şi nu zic nimic(...) Apa e rece la baie, zici că e apă de munte. Să mă spăl e foarte frig. Oriunde e frig. Am impresia că stau într-o morgă", a declarat o pacientă internată în Spitalul Municipal din Arad, pentru un post de televiziune.

Reacția conducerii Spitalului Municipal din Arad, după plângerile cu privire la frig

Directorul Spitalului Municipal din Arad a declarat pentru un buletin de știri că în saloanele respective se respectă procedurile în care se foloseşte oxigenoterapie, motiv pentru care trebuie să fie aerisite tot mai des. Mai mult decât atât, în aripa respectivă a spitalului se fac lucrări, motiv pentru care există întreruperi de căldură.

„Am vorbit cu coordonatorul spitalului şi mi-a comunicat faptul că în saloanele COVID se respectă procedurile în saloanele în care se foloseşte oxigenoterapie, motiv pentru care se aeriseşte foarte des. Totodată, în acel corp de clădire se efectuează lucrări de reabilitare a blocului operator şi au mai fost întreruperi ale căldurii din această cauză. Pentru creştere confortului am solicitat CET modificarea agentului termic în acea locaţie la o temperatură mai mare de 50 de grade Celsius. Colegul meu mi-a comunicat deja că cei de la CET Hidrocarburi au crescut temperatura în acea locaţie", a declarat directorul Spitalului din Arad.