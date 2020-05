In articol:

Duminica aceasta, de la 14:30, emisiunea “ Asta-i Romania !” ne ofera un material inedit despre realitatea dura pe care o traiesc sute de mii de romani care se confrunta cu efectele pandemiei.

Pandemia face ravagii. Sute de mii de romani ramasi someri abia au ce sa puna pe masa

Sunt vremuri cumplite pentru sute de mii de romani care si-au pierdut locul de munca. Pandemia de coronavirus le-a afectat vietile asa cum nu-si puteau inchipui cu cateva luni in urma.

Citeste si: 31 de calugari de la Manastirea Putna, internati dupa ce au fost infectati cu coronavirus

Fabricile si-au inchis portile, la fel si micile afaceri, iar economia intreaga are de suferit. De la inceputul starii de urgenta si pana acum, in Romania au fost suspendate sau incetate peste 1 milion de contracte de munca.

“Au fost zile cand s-a mancat o mamaliga, numai cartofi, o paine am impartit-o cu totii, ca sa ne fie bine; am avut o ceapa, am spart-o si am mancat-o cu totii. Nu ne-am dus sa cersim!”, sunt vorbele Elenei Iacob, care a ramas, <peste noapte>, fara niciun venit.

Si ea ca si alte sute de mii de romani s-au trezit pe strazi dupa ce a lucrat ani de zile la o fabrica de confectii din Calarasi. Cand a inceput criza, a fost concediata fara sa aiba dreptul nici macar somaj.

Citeste si: Dosar pentru tentativă de omor in rem în cazul sopranei Maria Macsim Nicoară

“Ne-au spus ca e un virus si trebuie sa inchida fabrica, dupa care am primit vestea, acasa, ca eram dati afara, ca fabrica a dat faliment … de pe o zi pe alta. (…) Locul de munca l-am pierdut; in Jud Calarasi nu sunt posibilitati de munca pentru ca au inchis tot, restaurante, cafenelele”, spune plina de amaraciune femeia.

Femeia si-a dat seama ca nu mai poate supravietui, asa s-a gandit sa sune la fostul sau loc de munca, un restaurant sicilian din Capitala, si sa ceara ajutorul. Oamenii au primit-o cu bratele deschise. Munceste zi de zi si este multumita ca are ce sa ii trimita copilului acasa. Cu toate ca lucreaza in tara, femeia nu a reusit sa-si vada fetita din luna februarie… .

Ca Elena Iacob sunt foarte multi romani si cu totii incearca, disperati, sa gaseasca solutii pentru a supravietui, intr-o perioada crunta, care si-a lasat amprenta adanc in vietile lor.

Nu ratati duminica, de la ora 14:30, o editie emotionanta “Asta-i Romania!”, prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D, un material cu si despre romanii afectati cumplit de pandemia care a schimbat lumea, si despre eforturile lor de a supravietui in aceasta perioada de restriste.