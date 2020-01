Părintele Necula este o țintă perfectă pentru ecrocii care clonează profiluri de Facebook pentru a profita de naivitatea oamenilor.

Mirela Retegan a fost la un pas de a fi păcălită după ce a primit un mesaj de pe unul dintre conturile de Faceook ale părintelui Constantin Necula. Escrocul a pretins în numele preotului că a fost diagnosticat cu cancer și că are nevoie urgent de o sumă imensă de bani. Norocul Mirelei a fost că după ce a dat de veste necazul preotului, cineva a mirosit la timp minciuna.

Citeste si: Bianca Rus de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, dezvăluiri uluitoare despre bărbatul cu care a fost măritată două săptămâni: ”Fostul soț mi-a cerut bani la divorț”

Citeste si: Motivul șocant pentu care s-a sinucis medicul Silviu Cosmin Moldovan. Soția lui a recurs la acelați gest șocant în urmă cu câteva luni

Mesajul integral postat de Mirela Retegan după ce a descoperit că a fost mințită

Impresionată de povestea pe care a inventat-o escrocul, Mirela Retegan a vorbit cu toate cunoștințele sale pentru a strânge suma de bani.

E x t r a o r d i n a r! Nu mi vine sa cred ca m a prostit. Mi-a răpit 2 ore din viata si la randul meu am răpit timpul altora.

Primesc mesaj de dimineata de la Părintele Necula.

- Doamne Ajuta. Mirela am nevoie de ajutorul tău...

Vorbesc cu el pe facebook, pe un cont vechi... am schimbat cateva mesaje de a lungul timpului .

Imi spune ca a fost diagnosticat cu cancer la pancreas si are nevoie urgent se 87.000 de eu.

Eu zic ”te sun parinte”.



El - nu ca ma doare gatul rau, sunt marcat tare... Ajuta-ma sa fac rost de numarul lui Becali, ca el sigur ma poate ajuta.

Si ma apuc de treaba. Vorbesc in toate redacțiile, cu toti prietenii mei. Primesc cateva numere de telefon si explicația ca le schimba des...

- nu raspunde la niciunul, sunt disperat . Pe 1 febr trebuie sa fiu in America, doar acolo se poate...

Eu , la sustinere:

- parinte, la cata lume te iubeste, se strang repede banii astia. Si ii propun sa vorbesc cu Vasile Vlaşin care stie exact cum e cu campaniile. Il rog pe Vasile, el imi promite ca vede deapre ce e vorba...

Cum a fost descoperit escrocul: Adevăratul Părinte Necula nu are cont de Facebook

În continuarea mesajului postat pe Facebook, Mirela Retegan a scris cum a aflat că a fost mințită.

N O RO C U L meu e ca nu toti oamenii sunt asa naivi ca mine: Vlasin i-a cerut hârtii, poze, certificate medicale... si omul s a pierdut in minciuni.

- Ceva nu e ok cu cazul ptr care m ai rugat, imi spune Vasile. Ai vorbit cu el la telefon?

Abia atunci il sun, pe telefon, pe Parintele Necula, ADEVĂRATUL Parinte Necula, care imi spune ca un escroc i a clonat de vreo 4 ori numele pe facebook si a fost nevoit acum un an să-si inchida contul personal...

PĂRINTELE NECULA nu are facebook. In pagina aceea, in care escrocul m-a blocat dupa ce i-am zis ca stiu adevarul, sunt foarte multi oameni din lista mea... Multe persoane publice

Distribuiti pățanie mea, să atragem atentia asupra acestui

tip de ticăloșie !