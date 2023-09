Patrick de la Casa Iubirii, primele declarații despre întâlnirea cu Patricia: ”Am stat de vorbă” Cum a decurs revederea | EXCLUSIV

In articol:

Patrick, fostul concurent din Casa iubirii, a fost invitat la emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, și a vorbit despre viața lui de acum, despre faptul că este actor într-un serial, dar și despre relația de acum cu Nona și cu Patricia.

Patrick a spus și dacă s-a întâlnit la Arad cu Patricia. Patrick a vorbit și despre foștii lui colegi, dar și despre cei care sunt acum în Casa iubirii.

Patrick și Patricia s-au revăzut după terminarea competiției

Patricia și Patrick s-au întâlnit în cadrul unui eveniment, în urmă cu ceva timp, iar internetul pur și simplu a luat foc. Toată lumea a fost curioasă de ce s-a întâmplat între ei, iar Patrick a explicat totul.

„M-am revăzut cu Patricia, ne-am întâlnit. Am apucat să schimbăm câteva vorbe. Eu am făcut pasul, am salutat-o, așa se face. Eram în proiecte total diferite. Ea a muncit săraca o grămadă, a fost model, pe podium, iar eu promoter, prin backstage, cu actorii. Nu am avut foarte mult timp să discutăm, dar în alea 5-10 minute cât am vorbit, am schimbat câteva vorbe, foarte mișto. Nu ținem răzbunare, nu ținem nimănui să facă asta, am fost colegi în Casa Iubirii, indiferent de tot ce s-a întâmplat, până la urmă ne-am întors în viața de zi cu zi și am ținut să vorbim, fără nicio problemă.”, a spus Patrick.

Patricia încă are sentimente pentru Patrick

Patricia a recunoscut mereu că are o afinitate pentru Patrick. Chiar și după părăsirea competiției, sentimentele nu s-au stins și a vorbit extrem de frumos despre el.

"Eu am intrat pentru Patrick, mi-a plăcut întotdeauna de el, încă îmi place. Nu am de ce să mint, că nu se poate, asta este. Simpatia aia am avut-o față de el. Când Nona a fost descalificată, m-am gândit că sunt despărțiți, nu puteam să concep că ei încă sunt într-o relație și de aceea mi-am permis să mă bag. Consider că în emisiune am făcut destui pași, i-am arătat ce înseamnă pentru mine. Dacă până la urmă se gândește că aș fi genul lui, aștept să mă curteze, mi-ar plăcea. Patrick e carismatic, frumos clar și amuzant. Nu vreau să îi găsesc defecte. Și acum când mă uit la secvența cu pupicul nostru, mă iau fiorii.", a declarat Patricia, la Culisele Iubirii.

