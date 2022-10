Paul Alex, la capătul puterilor! Bărbatul a vrut să încheie socotelile cu viața: „Am încercat să mă spânzur, să mă arunc în apă, am băut până am intrat în comă”

In articol:

Paul Alex nu a avut deloc o viață ușoară. După ce a avut parte de traume încă de la o vârstă fragedă, bărbatul nu a mai suportat așa că a vrut să încheie socotelile cu viața.

Bărbatul a fost invitatul din această săptămână a realizatorului emisiunii „În Oglindă”, Mihai Ghiță, care poate fi urmărită pe canalul de YouTube TheXclusive.

Paul Alex a mărturisit drama vieții sale în cadrul emisiunii „În Oglindă”. [Sursa foto: Captură foto]

De ce a vrut Paul Alex să se sinucidă

Paul Alex a simțit din plin disperarea, așa că a încercat să scape de ea prin toate metodele posibile.

Din fericire, planurile sale au eșuat iar astăzi este încă în viață.

„Disperare... și îmi fac planul în care să pun stop. Printr-o grămadă de variante am încercat, dar pe alea la care am zis că vreau să și simt ceva înainte să... Am încercat să mă spânzur, să mă arunc în apă, am băut până am intrat în comă alcoolică. Am încercat tot. Mi-am dat pe lung(arată spre mână). M-am trezit cu sângele coagulat. Am murit? Nu. Nu mai puteam.”, a mărturisit Paul Alex în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Acesta a povestit în cadrul emisiunii și despre motivele care l-au determinat, rând pe rând, să își dorească să încheie socotelile cu viața pentru totdeauna.

„Simțeam singurătate, toți demonii din jur îi simțeam. Era singurătatea și eram foarte supărat pe faptul că bă, mulți din jurul meu, tot încerc să îi ajut și ei tot trag de pe mine. Acum, în perioada asta a vieții mele, pot să spun că încep să cunosc și eu oameni cu coloană, de cuvânt, dar până acum, în perioada asta, 28 de ani, am întâlnit tot felul de oameni, și am ajuns să îi respect pe toți. Eu la toți le spuneam, vedeți că vine ziua mea într-o zi. Vedeți cum vă comportați că după tot voi vă întoarceți.”, a mai povestit Paul Alex.