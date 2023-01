Paula Seling se teme de ce s-ar putea întâmpla cu fiica ei: „Mă întreb dacă fac ceea ce trebuie”. Artista își dorea de mult să devină mamă

In articol:

Sfârșitul anului trecut a adus mai multe noutăți despre viața Paulei Seling. Inițial, artista a dezvăluit că nu mai este o femeie măritată, divorțând de Radu Bucura, după 17 ani de mariaj, iar apoi a dezvăluit tuturor că este mamă de fată.

La fel cum a divorțat, în secret, la fel a devenit și mamă, artista și fostul soț adoptând o fetiță, pe vremea când copila avea doar trei ani.

Paula Seling vrea să-i asigure Elenei un viitor strălucit

Ulterior, dezvăluirea și primele imagini cu Elena au ajuns virale, artista specificând că este cea mai fericită și împlinită.

Însă acum recunoaște că, pe lângă bucuria și fericirea pe care i le-a adus Elena odată cu venirea în viața sa, Paula Seling spune că a și cuprins-o un lung șir de temeri.

Vedeta cântărește bine fiecare decizie pe care o ia în privința copilei, încercând să fie cea mai bună mamă, dar, chiar și așa, ceva tot o macină.

Mai exact, viitorul Elenei, despre care Paula Seling spune că-și dorește să i-l facă strălucitor. Nu prin daruri ori prea mult răsfăț, ci prin a ajuta-o pe Elena să își descopere talentele și să și le valorifice cât de mult se poate, pentru a duce o viață bună și împlinită.

„Elena este propriul nostru copil. Trece prin toate fazele prin care trece un copil de vârsta ei, este un copil iubit, dorit, purtat în inimă și născut, metaforic, în familie, prin dragoste. Fiecare zi vine cu emoții diverse. Personal, mă întreb, cu fiecare decizie, dacă fac ceea ce trebuie. Și, apoi, mă gândesc că singura lege ce nu greșește este cea a iubirii. Temerile mele sunt legate de viitorul ei, dacă vom reuși să o îndrumăm spre valorificarea totală a talentelor ei, care să îi aducă satisfacție și fericire la vârsta adultă… ”, a spus Paula Seling, conform Viva.

Și dacă despre viitor se speră că va fi unul strălucit, prezentul, cu siguranță, este cel mai bun pentru toată lumea.

Însă, până să se ajungă la un trai armonios, un copil fericit și bine din toate punctele de vedere, artista mai recunoaște și că ajutorul în relația de familie venit din partea asistentei maternale și a ședințelor de consiliere prin care au trecut.

Astfel, cu pași mici, dar siguri, copila s-a integrat în mod sănătos în familie, părinții au știut cum și când să acționeze și toată lumea s-a declarat fericită și împlinită.

”Când am văzut-o prima oară, amândoi am știut că ea este copilul nostru. Am iubit-o din prima clipă. Nu a fost nevoie de alte căutări. Elena ne-a îmbrățișat și iubit, la fel, din prima clipă. Am beneficiat de ajutorul asistentei maternale, care ne-a ușurat mult acomodarea. Au fost momente mai dificile, pe care le-am depășit, dar acum totul este bine. Am avut ședințe de consiliere care ne-au ajutat să facem pașii cât mai corect în adaptarea ei”, a mai adăugat artista.