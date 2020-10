Pavel și Cleopatra Stratan

Cleopatra Stratan a împlinit frumoasa vârstă de 18 de ani în urmă cu doar câteva zile, iar cea mai mare supriză de care a avut parte a fost inelul de logodnă din partea iubitului ei. Se pare că Edward Sanda a decis să îi facă un cadou pe care să nu îl uite niciodată. Astfel, chiar în ziua în care și-a sărbătorit majoratul, cei doi îndrăgostiți s-au logodit.

Pavel Stratan, primele declarații despre logodna Cleopatrei Stratan

Pavel Stratan a decis să vorbească pentru prima dată despre logodna fiicei sale cu Edward Sanda. La doar câteva zile de la fericitul eveniment, cântărețul a vorbit atât despre faptul că fata lui se va căsători, cât și despre logodnicul ei. Se pare că artistul are doar cuvinte de laudă la adresa lui Edward și chiar susține că este un copil de aur și cuminte, la fel ca fiica lui.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda

"Numai cuvinte de laudă, un copil de aur, cuminte, la fel ca și Cleopatra, cred că s-au găsit repede. Nu știu cât s-au căutat sau poate nu s-au căutat deloc. S-au întâlnit când și unde trebuie, la timpul și la locul potrivit.", a declarat Pavel Stratan.

De asemenea, tatăl Cleopatrei Stratan a mai discutat, în cadrul unui interviu, și despre faptul că fata lui se va căsători. El susține că a susținut-o întotdeauna pe aceasta și că părerea ei a fost tot timpul cea mai importantă. În ceea ce privește decizia de a se logodi, nu poate decât să se bucure și să i-o respecte.

Inelul de logodnă al Cleopatrei Stratan

"Eu întotdeauna am susținut-o pe Cleopatra în orice și părerea ei pentru mine este sfântă. N-am avut niciodată contradicții. Întotdeauna ne-am sfătuit și mi-a plăcut mereu ce decizii ia, cum gândește. Rămâne doar să-i susțin deciziile. Parcă nu mai am ce să-i vorbesc în plus. Cred că am vorbit destul cât ea a fost micuță. De la anul se va muta în București, la facultate.", a mai adăugat artistul.

