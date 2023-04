Pe ultima sută de metri cu sarcina, Ileana Sterp s-a dat de gol privind sexul celui de-al doilea copil! Fanii au sesizat imediat: „Gata, s-au tras concluziile”

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Ileana Sterp va aduce pe lume cel de-al doilea copil, mai precis pe data de 21 aprilie, atunci când sarcina va ajunge la termen. Ei bine, însă, până acum, sora lui Culiță Sterp nu a dezvăluit dacă va avea o fetiță sau un băiețel, însă internauții au venit cu supoziții, considerând că tânăra s-a dat de gol, atunci când a transmis un

mesaj pe Instagram.

Mai precis, Ileana le-a povestit urmăritorilor ei cum au fost sărbătorile pentru ea, apoi a vorbit despre sarcină, spunând la un moment dat că se gândește dacă va naște și de data aceasta la termen, așa cum s-a întâmplat și în cazul primului copil, acela fiind momentul când internauții au fost siguri de faptul că și al doilea bebeluș va fi, de fapt, o fetiță.

„Bună prieteni, Hristos a înviat! Ce faceți voi? Sper că ați avut niște zile faine și odihnitoare, așa cum le-am avut și noi. Eu ultima dată când am fost la mama, cred că acum 2 săptămâni, i-am spus: <<Mama, nu cred că o să mai vin pe la tine>>, că na, avem 100 de kilometri distanță între locuințele noastre și am zis nu mă mai duc 100 de kilometri dus, 100 întors, că nu știu când nasc. (...) Mi-am dat seama că la mine nu există sărbătoare să nu am dorința aia mare de a merge la mama și bineînțeles că am mers și am petrecut 2 zile și am zis eh, dacă voi naște, sunt spitale peste tot, nu-i nimic.(...) Mai sunt câteva zile, sunt un pic emoționată și mă gândesc dacă o voi naște... dacă voi naște și acum la termen, la fel cum am născut-o și pe Carla, chestia asta îmi creează așa curiozitate(...) Am impresia că voi depăși termenul, termenul e în 21.”, a spus Ileana Sterp, pe pagina personală de Instagram.

Mesajele pe care le-a primit Ileana Sterp, după ce s-ar fi dat de gol că va avea o fetiță

Urmăritorii Ilenei Sterp sunt siguri de faptul că tânăra va deveni mămică de fetiță și pentru a doua oară, iar aceștia i-au dat mesaje în privat viitoarei mămici: „Deci e fetițăăăă! Hristos a înviat și naștere ușoară!”, „Te-ai dat de gol... tot fetiță e!”.

Ei bine, după ce a văzut mesajele, Ileana Sterp nici nu a confirmat, dar nici nu a infirmat supozițiile, transmițând mesajul: „Gata, s-au tras concluziile”.

Ileana Sterp [Sursa foto: Instagram]