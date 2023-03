„Pe ușă las acest bilet, am plecat” Iulia Vântur, cu un dor imens în suflet. Mesajul făcut public chiar de ea

In articol:

Iulia Vântur a renunțat la viața din România în urmă cu mai bine de un deceniu pentru un nou început în India. Acolo, vedeta a luat totul de la zero, reușind să-ți construiască o carieră de succes.

Mai mult decât atât, actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu celebrul actor de la Bollywood Salman Khan.

Chiar dacă în India a cunoscut cele mai înalte culmi ale succesului și și-a găsit sufletul pereche, blondina are un singur dor: familia pe care o are în România. Mama vedetei știe cum să fie aproape de fiica sa, chiar dacă le despart mii de kilometri. Iulia Vântur nu a rezistat și s-a „lăudat” pe rețelele de socializare cu cadoul primit de la femeia care i-a dat viață.

Ce cadou a primit Iulia Vântur de la mama ei? Blondina a postat totul pe internet

Vedeta este foarte discretă în ceea ce privește viața sa personală, încercând cât de mult posibil să scoată în lumină doar cariera sa profesională, ceea ce, de fapt, îi reprezintă viața în spațiul public. Cu toate acestea, are momente de slăbiciune și le oferă fanilor dezvăluiri din intimitatea vieții sale.

Așadar, actrița a împărtășit cu fanii săi un cadou de suflet primit de la mama sa. Este vorba despre o carte care, după cum spune chiar vedeta, îi poate oferi răspunsurile la întrebările pe care le are.

„ De la mama, cu multă dragoste. Pacea Inimii (n. red. numele cărții), cea mai mică și liniștitoare carte. Pentru că e un cadou cu multă iubire, am găsit îndrumare în această carte, am deschis-o din intuiție să primesc răspunsuri”, a transmis Iulia Vântur pe pagina sa de Instagram,

la secțiunea Stories.

De asemenea, vedeta a împărtășit cu fanii săi și un paragraf foarte emoționant din cartea primită cadou de la femeia care i-a dat viață. Mesajul are un puternic impact emoțional, dovadă că Iulia Vântur este copleșită de dorul mamei sale, viața departe de familie fiind una destul de dificilă.

"Mesajul de astăzi: Pe ușă las acest bilet... Am plecat pe câmpuri, să sorb dulceața acestei ore. Gândurilor, veniți mâine, și voi, grijilor! Destul pentru azi!", se arată în cartea primită în dar.

Mai mult decât atât, actrița a primit și un mesaj emoționant alături de carte. Mama sa îi transmite toată dragostea fiicei ei și îi mărturisește că o iubește.

„ Scumpica, de la mama, cu multă dragoste. Te iubesc”, este mesajul transmis de mama Iuliei Vântur.

Iulia Vântur, mesaj îngrijorător [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Iulia Vântur s-a mutat în India

Iulia Vântur s-a bucurat de celebritate în România, fiind o persoană foarte cunoscută și iubită de fanii săi. Cu toate acestea, artista a decis să încheie acest capitol din viața sa, începând unul nou peste hotare. Vedeta a sperat la un nou început în India, unde a ajuns să aibă o carieră de succes într-un timp destul de scurt.

"Aveam o carieră frumoasă, însă simțeam că nu am reușit să mă exprim îndeajuns. Dacă te uitai la viața mea, totul era chiar bine! În acel portret, totul părea ideal, însă eu știam că valoarea mea esențială nu a fost încă explorată. Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău!

Și am avut curaj să șterg de pe podea acea rangoli, să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India”, a mărturisit Iulia Vântur, pentru Revista VIVA!.

Iulia Vântur [Sursa foto: Instagram]