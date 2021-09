In articol:

Peaky Blinders, sezonul 6. Când apare următorul sezon al serialului difuzat de Netflix. Fanii așteaptă cu nerăbdare lansarea noului sezon.

Fanii serialului Peaky Blinders așteaptă cu nerăbdarea lansarea sezonului 6 al serialului difuzat de Neflix, însă, din nefericire, producătorii nu au anunțat data oficială la care se va lansa ultimul sezon al serialului Peaky Blinders.

Peaky Blinders, sezonul 6, trebuia să apară la începutul acestui an, însă pandemia de Covid-19 a încetinit producția noului sezon. Fimările pentru Peaky Blinders, sezonul 6, au avut loc în luna ianuarie a acestui an, deși erau programate inițial pentru luna martie 2020.

"Peaky s-a întors! După ce pandemia de Covid-19 ne-a forţat să întârziem producţia, miza nu a mai fost atât de mare vreodată. Credem că acesta va fi cel mai bun sezon şi sunt sigur că fanilor noştri minunaţi le va plăcea", a declarat creatorul serialului Peaky Blinders, Steven Knight.

Sezonul 6 din Peaky Blinders, amânat de COVID-19

Producătorii voiau să lanseze Peaky Blinders, sezonul 6, anul acesta, însă acest lucru este imposibil, având în vedere amânarea filmărilor și durata post-producției.

Cel mai probabil, serialul va apărea la începutul anului viitor.

"Având în vedere că am început să filmăm în luna ianuarie, vom termina la finalul lui mai sau în iunie. Apoi, ne vor lua încă şase luni pentru editare", a dezvăluit directorul Anthony Byrne.

Sezonul 6 din Peaky Blinders se va vedea mai întâi pe BBC One şi pe BBC iPlayer şi abia după şase luni de zile va putea fi urmărită şi pe Netflix.

"Alături de partenerii noştri minunaţi de la BBC şi Netflix am muncit cu atenţie, pentru ca Peaky să se poată întoarce în siguranţă în producţie. Siguranţa echipei noastre este o prioritate", a declarat Caryn Mandabach, producătorul executiv al serialului, potrivit money.ro.

Cine este Cillian Murphy, protagonistul din Peaky Blinders

Cillian Murphy, născut la data de 25 mai 1976, este un actor irlandez de film și teatru. În copilărie a făcut parte dintr-o trupă rock, dar după ce a refuzat un contract cu o casă de discuri, și-a început cariera în teatru și în scurt-metraj la sfârșitul anilor '90.

Helen McCrory a murit la vârsta de 52 de ani! Actrița era cunoscută pentru rolul ei din serialul Peaky Blinders

Cillian Murphy a jucat în producții importante precum: 28 Days Later (2002), Cold Mountain (2003), Intermission (2003), Red Eye (2005) și Breakfast on Pluto (2005), pentru care a fost nominalizat la Premiile Globul de Aur la categoria Cel Mai Bun Actor Dintr-o Comedie sau Musical și a câștigat premiul IFTA la categoria Cel Mai Bun Actor. Murphy a mai interpretat rolul Dr. Jonathan Crane/ Scarecrow în aclamatele filme cu Batman din Trilogia The Dark Knight (2005–2012). La mijlocul anilor 2000, a jucat în filme precum The Wind That Shakes the Barley (2006), Sunshine (2007), The Edge of Love (2008), Inception (2010) și Peacock (2010), scrie wikipedia.org.

Din anul 2013, Cillian Murphy îl interpretează pe Thomas Shelby, protagonistul serialului Peaky Blinders, pentru care a câștigat două premii IFTA în 2017 și 2018.

Recent, Cillian Murphy a jucat în Transcendence (2014), In the Heart of the Sea (2015), Anthropoid (2016) și Dunkirk (2017).