Pedeapsa primită de jurnalista din Rusia, după 14 ore de interogatoriu! Ce pericol riscă în continuare

Marina Ovsiannikova, jurnalista din Rusia care a protestat în direct, împotriva războiului din Ucraina, a fost eliberată după un interogatoriu de 14 ore. Potrivit Le Figaro, rusoaica a fost amendată cu 250 de euro, pentru declarațiile făcute la TV.

Jurnalista Marina Ovsiannikova, care a organizat un protest împotriva războiului din Ucraina în direct, în timpul unui buletin de știri, a fost lăsată în libertate.

Ziarista a fost găsită vinovată de infracțiune administrativă, pentru o declarație video în care i-a îndemnat pe ruși să se împotrivească războiului. Ea a primit o amendă de 30.000 de ruble, echivalentul a 250 de euro.

"I want to thank everyone for their support"



Marina Ovsyannikova after leaving the courtroom.

The court decided to fine Marina 30,000 rubles ($280) pic.twitter.com/CAEKB0HCXO